UPRAVO NA TV PINK! Miloš Vučević u Novom jutru govori o najaktuelnijim političkim temama

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Miloš Vučević lider Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Srbije Aleksandra Vučića gost je Novog jutra na Televiziji Pink.

Vučević za Novo jutro govori o najaktuelnijim društveno-političkim temama, izazovima sa kojima se Srbija susreće kako na unutrašnjem planu, tako i na međunarosnoj sceni.

Prvi čovek Srpske napredne stranke govoriće i o pritiscima sa kojima se suočavaju Srbija, ali i planovima za dalji ekonomski razvoj naše zemlje.

Ne propustite gostovanje Miloša Vučevića u Novom jutru kod Jovane Jeremić.

