O NAJAKTUELNIJIM POLITIČKIM TEMAMA! Ne propustite intervju Miloša Vučevića u Novom jutru na TV Pink

Lider naprednjaka i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja biće gost Novog jutra na Televiziji Pink.

Miloš Vučević, jedan od najuticajnijih srpskih političara za našu televiziju će govoriti o o najaktuelnijim društveno-političkim temama, izazovima sa kojima se Srbija susreće kako na unutrašnjem planu, tako i na međunarosnoj sceni.

Predsednik SNS će za Novo jutro govoriti i o pritiscima sa kojima se suočavaju Srbija i Srbi u regionu, blokadama, ali i planovima za dalji ekonomski razvoj naše zemlje kao i američkim sankcijama NIS-u.

