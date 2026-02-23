AKTUELNO

"NEĆE UBITI VUČIĆA I NEĆE ZAUSTAVITI SRBIJU!" Lider SNS Vučević o monustruoznim planovima napada na predsednika:"Narod je uz njega! Pobedićemo i ovo zlo"

Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika republike Miloš Vučević najoštije je reagovao na monstruoznu zaveru uhapšenih muškaraca, koji su prema svemu sudeći, planirali oružani napad na predsednika Vučića.

-Kada 24/7 vode monstruoznu kampanju i na sve načine pokušavaju da dehumanizuju predsednika Vučića i njegovu porodicu, kada stvaraju atmosferu u kojoj bi “ubiti predsednika” bilo nešto normalno, onda nažalost ne čudi da postoje neki monstrumi koji su to zaista planirali i spremni da urade - da presude našem predsedniku. Osujećeni su im planovi! I uvek će biti! Neće ubiti Vučića i neće zaustaviti Srbiju! Moramo da učinimo sve da predsednik Vučić bude bezbedan. Znam da on ni za jotu neće odustati od svojih planova za Srbiju, za dalji razvoj i napredak naše otadžbine. Narod je uz njega! Pobedićemo i ovo zlo! Srbija neće stati! - poručio je Vučević.

