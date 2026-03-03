VUČEVIĆ O SRAMNOJ KARIKATURI KOJOM BLOKADERI POZIVAJU NA UBISTVO VUČIĆA: Ne zna se ko je otrovnija aždaja koja kidiše na Srbiju - Bralovićka ili Kokanović

Predsednik SNS i savetnik predsednika Republike, Miloš Vučević, reagovao je na skandaloznu objavu Ljiljane Bralović u kojoj se, kroz skrnavljenje ikonografije, poziva na ubistvo predsednika Aleksandra Vučića.

Besramna kampanja dehumanizacije

Vučević je istakao da „izopačeni bezumnici“ nastavljaju kampanju protiv predsednika Srbije, ne birajući sredstva, čak ni u vreme vaskršnjeg posta.

„Izopačeni bezumnici nastavljaju svoju besramnu kampanju dehumanizacije Aleksandra Vučića, nakon raspeća skrnaveći ikonografiju Svetog Đorđa u vaskršnjem postu“, napisao je Vučević na društvenoj mreži X.

Изопачени безумници настављају своју бесрамну кампању дехуманизације Александра Вучића, након распећа скрнавећи иконографију Светог Ђорђа у васкршњем посту. Не зна се ко је отровнија аждаја која кидише на Србију - Браловићка или Кокановић. Народ не подноси оне који заваде браћу и… pic.twitter.com/1pY66hzRKL — Милош Вучевић (@milos_vucevic) 03. март 2026.

„Ljute guje će biti poražene“

On je uporedio aktere ove objave sa aždajama koje napadaju državu, naglasivši da narod ne trpi one koji unose razdor među braćom.

„Ne zna se ko je otrovnija aždaja koja kidiše na Srbiju - Bralovićka ili Kokanović. Narod ne podnosi one koji zavade braću i na kraju će sve ljute guje poraziti istinski Pobedonosac“, poručio je predsednik SNS.

Autor: D.S.