PO KO ZNA KOJI PUT IZIGRAVA I TUŽIOCA I SUDIJU! Vučević odgovorio na skandalozan zahtev Marinike Tepić

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja, Miloš Vučević, oštro je reagovao na izjavu Marinike Tepić koja je zatražila pokretanje procesa privođenja predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Vučević je istakao da je reč o opasnom pritisku na institucije i nastavku kampanje mržnje.

„Skandalozan pritisak na pravosudne organe“

Vučević je na svom nalogu na društvenoj mreži X upozorio da opozicija pokušava da uruši ustavni poredak preuzimajući uloge koje im ne pripadaju.

- Ovo je još jedan pokušaj dehumanizacije institucije predsednika i lično Aleksandra Vučića. Marinika po ko zna koji put izigrava i tužioca i sudiju. Ovo je skandalozan pritisak na pravosudne organe - napisao je Vučević.

„Neka Marinika krene od 'svog Dragana' i njegovih najmanje 619 miliona evra“

Komentarišući optužbe o zloupotrebi položaja, on je poručio da bi Tepićeva odgovore trebalo da potraži unutar svoje koalicije.

- Što se tiče krivičnih dela trgovine uticajem i zloupotrebe službenog položaja, neka Marinika krene od „svog Dragana“ i njegovih najmanje 619 miliona evra koliko je ukrao od naroda dok je bio na raznim državnim funkcijama. Pametnom dosta - istakao je on.

„Samo mržnja, prezir i lažne optužbe“

Vučević je zaključio da je jedini cilj ovakvih izjava povratak na vlast bez provere narodne volje na biralištima.

- Blokadere poput Đilasa i Marinike jedino interesuje da se dokopaju vlasti bez izbora. To je njihova politika bez ideja, bez rezultata, samo mržnja, prezir, lažne optužbe. Građani Srbije to prepoznaju. Nema predaje - poručio je Miloš Vučević.

Autor: Dalibor Stankov

