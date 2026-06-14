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DA LI TRAMP STIŽE U SRBIJU, I ZAŠTO BLOKADERI IMAJU PROBLEM SA TIM?! Gosti Verice Bradić u večerašnjem 'HIT TVIT-u' daće odgovor na OVO i mnoga druga pitanja!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/STEVEN SENNE, Tanjig/Vladimir Sporčić ||

Zašto je nasilje suština blokaderske politike, zašto blokaderi beže od dijaloga i da li predsednik Amerike Donald Tramp stiže u Srbiju, samo su neka pitanja za večerašnje goste voditeljke Verice Bradić.

Voditeljka Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

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Foto: TV Pink Printscreen

Autor i voditelj Saša Borojević

Foto: TV Pink Printscreen

Podsetimo, američka politička organizacija "Republikanci za nacionalnu obnovu" objavila je na svom "X" nalogu isečak intervjua koji je predsednik Srbije Aleksandar Vučić dao za Foks njuz i u opisu napisala da bi predsednik SAD Donald Tramp trebalo da poseti Srbiju.

"Predsednik Tramp bi apsolutno trebalo da poseti Beograd", piše u opisu snimka.

Gledaoci u toku emisije mogu da glasaju za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci u toku emisije mogu da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.

Večeras u 21 sat na televiziji Pink ne propustite novo izdanje emisije "HIT TVIT"!

Autor: D.Bošković

#Hit Tvit

#Ivan Radovanović

#Milenko Jovanov

#Saša Borojević

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