Zašto je nasilje suština blokaderske politike, zašto blokaderi beže od dijaloga i da li predsednik Amerike Donald Tramp stiže u Srbiju, samo su neka pitanja za večerašnje goste voditeljke Verice Bradić.
Voditeljka Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.
Šef poslaničke grupe SNS-a Milenko Jovanov
Novinar Ivan Radovanović
Autor i voditelj Saša Borojević
Podsetimo, američka politička organizacija "Republikanci za nacionalnu obnovu" objavila je na svom "X" nalogu isečak intervjua koji je predsednik Srbije Aleksandar Vučić dao za Foks njuz i u opisu napisala da bi predsednik SAD Donald Tramp trebalo da poseti Srbiju.
"Predsednik Tramp bi apsolutno trebalo da poseti Beograd", piše u opisu snimka.
President Trump should absolutely visit Belgrade. https://t.co/DwVDqutJtu— Republicans for National Renewal (@RNRenewal) 10. јун 2026.
Gledaoci u toku emisije mogu da glasaju za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci u toku emisije mogu da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.
Večeras u 21 sat na televiziji Pink ne propustite novo izdanje emisije "HIT TVIT"!
Autor: D.Bošković