'ČUO SE NJEN KRIK' TALAČKA KRIZA U ZAGREBU! Muškarac zatvorio ženu na terasi, stigli specijalci i hitna, policija probila vrata

Po dolasku na mesto događaja, policijski službenici zatekli su situaciju koja je zahtevala hitnu reakciju, nakon čega su razvalili vrata stana i ušli u objekat

Prema prvim informacijama, intervencija je sprovedena hitno, a muškarac je nakon ulaska policije priveden. Žena je spasena i zbrinuta, dok se okolnosti događaja i dalje utvrđuju.

U stambenoj zgradi u Sesvetama u Zagrebumuškarac je jutros zatvorio ženu na balkonu. Nakon prijave incidenta, na lice mesta izašla je specijalna policija koja je brzo intervenisala, prenosi 24sata.

Po dolasku na mesto događaja, policijski službenici zatekli su situaciju koja je zahtevala hitnu reakciju, nakon čega su razvalili vrata stana i ušli u objekat.

- Čuo se krik žene s balkona, dojurili su policajci i specijalna jedinica - ispričala je žena očevidac.

Intervencija je sprovedena bez odlaganja, a muškarac je nakon ulaska policije priveden. Čitateljka portala 24sata navodi da je iz stana izašao krvav.

- Drama traje od jutra, a od juče traje njihova svađa. Pre smo ih znali isto čuti kako se svađaju. Policija je prvo četiri sata pokušala locirati balkon na kojem se nalazi zatočena žena. Čuo se njen krik. Htela je da ju pusti u stan. Policija mu je isto dovikivala da otvori vrata. On to nije uradio pa su razbili vrata - rekla je očevidac.

Iz policije su saopštili da se dve osobe nalaze u službenim prostorijama i da je u toku kriminalistička istraga.

Autor: D.Bošković