'Uvek sam smetao stranom faktoru' Vučić: Ja sam čovek iz Srbije, služim samo Srbiji i svom narodu (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se nikada nije obazirao na svoje političke protivnike, već da je uvek video ciljeve ispred sebe i visoko postavljenu lestvicu onoga šta mora da uradi, kao i da je uvek uspevao da se odupre stranim pritiscima i da nije ničiji čovek, već srpski.

- Nisam se bavio svojim protivnicima koje sam uvek poštovao, nisam morao da budem oduševljen njihovim programom ili planom. Nekada ga nije ni bilo, nekada jeste, ali sam uvek i u svakom trenutku pokušavao da se koncentrišem na ono što je naš posao, na ono što je naš zadatak, da ponudim realnu budućnost građanima Srbije i verujem da su ljudi to prepoznali - rekao je Vučić danas gostujući na TV Prva.

Odgovarajući na pitanje odakle dolazi njegov politički protivnik na budućim izborima ako se bude kandidovao za premijera, Vučić je podsetio na izjavu Saše Jankovića koji je 2021. godine govorio da su mu politički stratezi i strani ambasadori govorili da treba Vučiću da se "podvuče pod kožu" i da zatim sve preokrene, kao i da, ako naće sa Vučićem, pronađe nekog drugog u SNS-u, "ako Vučiću otkaže srce".

- Tu smo saznali nekoliko stvari. Prva je ta da su se oduvek nadali da će nešto da mi se dogodi, ili da mi otkaže srce, ili nešto drugo. I sve je to legitimno. Ali drugo, mnogo važnije iz toga, shvatili ste ko je odlučivao o tome i kome sam smetao. Uvek sam smetao stranom faktoru, uvek sam smetao različitim ambasadorima, različitim centrima moći, jer sam vodio slobodarsku politiku, politiku slobodne Srbije, nezavisne, suverene, i nikada nisam prihvatao da neko drugi vodi ovu zemlju - istakao je Vučić.

Dodao je da nije ni ruski ni bilo čiji drugi čovek, već srpski čovek.

- Kada shvatite da će uvek da postoje takvi pritisci, kada shvatite da će da vam lome kičmu na sve načine, onda kažete sebi: 'Nema šta. Ušao si u kolo, sam si tražio, borio si se, tražio si narodno poverenje. Dobio si, nastavi i bori se - naveo je Vučić.

Autor: Pink.rs