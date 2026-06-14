'VAŽNO JE GRADITI ODNOSE SA SAD' Jovanov: Nadam se da će Tramp posetiti Srbiju

Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) Milenko Jovanov izjavio je večeras da je za Srbiju od izuzetnog značaja da izgradi dobre odnose SAD i izrazio nadu da će američki predsednik Donald Tramp posetiti Srbiju.

Jovanov je za Pink, odgovarajući na pitanje može li se očekivati Trampova poseta bez da Srbija prethodno napravi neke kompromise u vezi sa Kosovom I Metohijom, rekao da misli "to nema veze jedno sa drugim" i dodao da bi njegov dolazak bio veoma važan za zemlju.

"Trenutna administracija je neko s kim može da se razgovara, ko hoće da čuje i šta su interesi naše zemlje, dakle nemamo onu administraciju koja je bila pre ranije i koja vuče svoje korene još od devedesetih godina, koja je uvek i za sve optuživala Srbiju, gde je Srbija bila dežurni krivac za sve. I ovde mislim da su nam nekako odškrinuta vrata i bilo bi dobro da kroz ta vrata prođemo", rekao je Jovanov za Hit Tvit.

Prema njegovim rečima, problem je što je sada na ispitu multivektorska spoljna politika Srbije, ne samo kada je reč o Rusiji i Kini, već i kada su u pitanju odnosi sa SAD.

Jovanov je istakao da izgradnja odnosa sa SAD u današnjem svetu ipak nije jednostavna, te da postoje politički akteri koji namerno pokušavaju da pokvare te odnose.

"I ako ne verujete meni, pitajte Edija Ramu. Ono što sada doživljava Edi Rama i ono što se dešava sada u Albaniji to je repriza. Premijera je bila u Beogradu sa Generalštabom. I kad smo govorili da je cela priča zbog odnosa sa SAD, da neko namerno pokušava da to pokvari, onda kažu: 'Ko to pokušava?'. Pa stvarno ne znam. Rusi imaju svoja posla, Kina se time ne bavi, Amerikanci su oštećeni, znači ostaje još neko. Pa sad neka zaključite ko je taj četvrti", rekao je Jovanov.

Naglasio je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uspeo da izgradi sjajne odonose sa Kinom koji su primer "čeličnog prijateljstva" i visokog uvažavanja i dodao da Srbija sada treba da radi i na popravljanju odnosa sa SAD-om.

"Da probamo da ispravimo nešto što smo u prethodnom periodu, više sa njihove, nešto verovatno i sa naše strane, uradili što nije bilo dobro za naše odnose sa njima i da probamo da se vratimo na onu poziciju koju smo imali u dva svetska rata", rekao je Jovanov.

pročitajte još Jovanov u Hit Tvitu o sramnom incidentu na tribini Proglasa u Frankfurtu: Oni huškaju na nasilje i opravdavaju ga

Autor: Pink.rs