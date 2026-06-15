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Veliki sastanci u Tbilisiju! Predsednik Vučić od danas do srede u poseti Gruziji

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće od danas do srede, 17. juna, u zvaničnoj poseti Gruziji, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

Tokom boravka u Tbilisiju, Vučić će se sastati se sa predsednikom Mihailom Kavelašvilijem, predsednikom Vlade Iraklijem Kobahidzeom, predsednikom Parlamenta Šalvom Papuašvilijem, kao i sa patrijarhom sve Gruzije Šiom III Katolikosom.

U okviru posete, Vučić će posetiti i region Kaheti, kao i manastir Svetog Đorđa u Alaverdiju.

Autor: Jovana Nerić

#Aleksandar Vučić

#Gruzija

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