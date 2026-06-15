NA UDARNOJ POZICIJI VEST O VUČIĆEVOJ POSETI: Ovako gruzijski mediji najavljuju posetu predsednika Srbije - Sastanci na najvišem nivou i poseta VELIKOJ SVETINJI

Gruzijski mediji najavili su posetu predsednika Srbije Aleksandra Vučića toj zemlji.

"Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće u zvaničnoj poseti Gruziji 15. juna, u pratnji supruge i državne delegacije, saopštila je Administracija predsednika", piše portal gruzijskog javnog servisa 1tv.ge.

Svečani doček srpskog predsednika biće upriličen u Predsedničkoj palati u 15.35 časova.

Nakon ceremonije dočeka, navodi se u tekstu, predsednik Gruzije Mihail Kavelašvili održaće sastanak u četiri oka sa predsednikom Vučićem. Očekuje se da će dvojica lidera razgovarati o pitanjima bilateralne saradnje, kao i o mogućnostima za dalje produbljivanje partnerstva između Gruzije i Srbije.

Podsetimo, Vučić će u zvaničnoj poseti Gruziji boraviti od danas do srede, 17. juna. Kako je saopšteno iz Službe za saradnju s medijima predsednika Republike, tokom boravka u Tbilisiju, Vučić će se sastati se sa predsednikom Mihailom Kavelašvilijem, predsednikom Vlade Iraklijem Kobahidzeom, predsednikom Parlamenta Šalvom Papuašvilijem, kao i sa patrijarhom sve Gruzije Šiom III Katolikosom.

U okviru posete, Vučić će posetiti i region Kaheti, kao i manastir Svetog Đorđa u Alaverdiju.

Autor: Jovana Nerić