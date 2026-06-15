DR UGLJEŠA MRDIĆ RASKRINKAO SANJU FRIC: Dok blokira Srbiju, debelo naplaćuje projekte od iste te države!

Narodni poslanik i predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, dr Uglješa Mrdić, izneo je niz oštrih optužbi na račun profesora Građevinskog fakulteta Sanje Fric, ukazujući na ogromno licemerje njenog delovanja.

Dok se Sanja Fric u javnosti predstavlja kao jedan od vođa blokada koje parališu rad fakulteta i institucija u Srbiji, Mrdić otkriva da ona istovremeno "vredno radi" na projektima predsednika Aleksandra Vučića, za šta uredno naplaćuje honorare iz državne kase.

Licemerje na delu

Mrdić podseća na vreme kada je Fricova bila najglasnija u pozivima na blokadu rada svog matičnog fakulteta, zbog čega su mnoge njene kolege ostale bez plata.

"Dok je pozivala na blokade, Sanja Fric je vredno radila za državu, projektujući brzu saobraćajnicu 'Vožd Karađorđe' i naplaćujući svoje usluge. Nije sporno da li je zaradila taj novac, ali da li je malo licemerno naplaćivati honorare od države dok njene kolege ne primaju platu?" - upitao je Mrdić.

Odgovornost za tragediju

Narodni poslanik SNS-a posebno je apostrofirao njenu ulogu kao člana Državne revizione komisije, tvrdeći da je Fricova direktno odgovorna za propuste u projektu brze pruge Beograd – Subotica.

"Kao član Komisije bila je dužna da pregleda svaki projekat. Ništa je nije sprečavalo da traži naknadni proračun statike za nadstrešnicu Železničke stanice u Novom Sadu. Umesto toga, gledali smo je kako napada druge ljude koji za to nisu imali ovlašćenja. Sanja Fric to nije učinila, a mogla je. Zato su njene ruke krvave", poručio je Mrdić.

Crni scenario za nove projekte

Mrdić je izrazio duboku zabrinutost zbog činjenice da Sanja Fric sada projektuje brzu saobraćajnicu Kraljevo – Novi Pazar.

"Da sam u Ministarstvu građevinarstva ili u 'Koridorima Srbije', više puta bih proverio ono što projektuje Sanja Fric. Ako radi kao što je radila u Revizionoj komisiji, crno nam se piše", zaključio je Mrdić.

Na kraju, narodni poslanik je naglasio da se ove optužbe odnose i na ostale članove Državne revizione komisije, poput rektora Vladana Đokića i bivšeg dekana Vladimira Kuzmanovića, za koje tvrdi da su, "slučajno ili namerno", propustili da spreče tragediju.

Autor: D.S.