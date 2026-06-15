AKTUELNO

Politika

'Ako se to desi onda bih mogao da izađem sa jačim paketom za naše ljude' Vučić o NIS-u i ratu na Bliskom istoku: To bi bile strašno dobre vesti za nas

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Gruziji da bi završetak dogovora oko MOL-a i smirivanje tenzija na Bliskom istoku mogli doneti ekonomski napredak Srbiji.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je tokom obraćanja iz Gruzije o situaciji sa NIS-om.

- Ako uspemo da završimo, a još nije ni blizu završenog ovo sa MOL-om, bez obzira na odluke naše Vlade, bez obzira na odluke Mađara, mora da se saglasi treća strana, mora da se saglasi Ruska Federacija. Ako bismo i to završili, onda uz smirivanje tenzija na Bliskom istoku to bi bile strašno dobre vesti za našu zemlju. Ja bih onda mogao da izađem sa nešto jačim paketom pred naše ljude, uz još veću stopu rasta i još brži napredak životnog standarda. - rekao je Vučić.

Autor: Jovana Nerić

#Aleksandar Vučić

#Nis

POVEZANE VESTI

Politika

Vučić najavio subvencije za naftu usred situacije na Bliskom istoku: Ne smemo da dozvolimo da cene podivljaju, to niko neće moći da plati

Politika

BEZBROJ SASTANAKA SMO IMALI S MOL-om, NISAM OPTIMISTA Vučić o pregovorima za NIS: Nadam se, nacionalizaciju izbegavamo

Svet

Bajden: SAD čine sve da spreče izbijanje šireg sukoba na Bliskom istoku

Politika

VUČIĆ O NIS-U: U narednih nekoliko dana očekujem važne vesti, nadam se dobre vesti za građane Srbije

Svet

Bajden: Rat velikih razmera na Bliskom istoku mora se izbeći

Svet

BAJDEN O TENZIJAMA NA BLISKOM ISTOKU: Učinićemo sve što možemo da izbegnemo širenje rata