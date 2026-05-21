BEZBROJ SASTANAKA SMO IMALI S MOL-om, NISAM OPTIMISTA Vučić o pregovorima za NIS: Nadam se, nacionalizaciju izbegavamo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da i dalje postoji mnogo nepoznanica oko potencijalnih dogovora i pregovora u vezi sa NIS-om, ističući da država već godinu dana pokušava da očuva stabilnost tržišta i zaštiti građane od posledica krize.

„Nisam siguran ni ko hoće kome da proda, ni koliko. Toliko sam se toga naslušao“, rekao je Vučić.

On je naglasio da građani Srbije tokom cele krize nisu osetili posledice na pumpama niti kroz rast cena goriva.

„Godinu dana ovo traje, ljudi to nisu osetili, ni na pumpama, ni u povećanju cena. Sve smo uradili da pomognemo“, poručio je predsednik.

Vučić je dodao da je država imala veliki broj razgovora sa predstavnicima mađarske kompanije MOL.

„Bezbroj sastanaka smo održali sa predstavnicima MOL-a“, rekao je on.

Govoreći o ishodu pregovora i mogućim rešenjima za budućnost NIS-a, Vučić je naveo da nije preterano optimista, ali da i dalje postoji nada da će se pronaći održivo rešenje.

„Nisam optimista, ali nadam se“, zaključio je predsednik Srbije i rekao da Srbija izbegava nacionalizaciju.

"Verujem da će OFAC produžiti rok, ali probleme očekujemo u julu"

Vučić je izjavio da veruje da će američka kancelarija OFAC produžiti rokove vezane za NIS, ali je ocenio da će konačno rešenje ipak morati da bude pronađeno u narednom periodu.

Na pitanje šta vidi kao izlaz iz trenutne situacije, Vučić je rekao da očekuje novo produženje.

„Verujem da će OFAC da produži rok, ali verujem i da će rešenje da se pronađe“, rekao je predsednik.

On je upozorio da bi već tokom leta moglo da dođe do ozbiljnijih poremećaja na globalnom tržištu nafte.

„Očekujemo probleme u julu“, rekao je Vučić, navodeći da se tada očekuju i veći problemi u svetu zbog nedostatka nafte.

Predsednik je dodao da Srbija pažljivo prati globalna energetska kretanja i pokušava da obezbedi stabilnost domaćeg tržišta uprkos rastućim geopolitičkim pritiscima.

Autor: A.A.