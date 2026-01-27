'PRVI DIZEL IZ RAFINERIJE VEĆ SE POJAVLJUJE NA PUMPAMA' Vučić: S MOL-om smo dogovorili i rudnu rentu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Rafinerija u Pančevu mora da radi i da je to stavljeno u ugovor sa MOL-om i dodao da se u veleprodaji i maloprodaji, kako je rekao, već pojavljuje prvi dizel od nafte koju je Rafinerija preradila nakon dobijanja operativne licence od američkog OFAK-a.

Vučić je rekao da Srbija želi da poveća svoj ukupni udeo u NIS-u za dodatnih pet posto, kako bi imala više od 34 odsto i snažnije mehanizme nadzora i kontrole.

"To je naš cilj i ono što smo dogovorili sa mađarskim partnerima i verujem da će sve biti u redu", kazao je Vučić u intervjuu za Federalnu televizuju.

On je istakao da smo uspeli da podignemo Rafineriju dobijanjem operativne licence od Amerikanaca i da ona sada radi i proizvodi dizel pre svega, koji čini gotovo 80 odsto ukupne potrošnje.

Dodao je da veruje da će taj proces biti neprestan i da će Rafinerija neometano da nastavi da radi i istakao da je Srbija sebe osigurala, kao i da je to uneto u ugovor sa MOL-om.

"Rafinerija mora da radi. U svakom slučaju, najmanje 70 odsto kapaciteta, a mogu da idu i na 200 i na 300 odsto kapaciteta", naglasio je Vučić.

Dodao je da Srbija ne može da dozvoli da Rafinerija prestane da radi jer nije toliko mala zemlja da bi mogla da postoji bez rafinerije.

Vučić je rekao da je rešavanje pitanja NIS-u od ogromnog interesa za Srbiju, ali i za ceo region, uključujući BiH.

Podsetio je da su sankcije NIS-u uvedene 9. oktobra i da nije mogla da bude uvezena ni kap sirove nafte do dobijanja operativne licence.

Odgovarajući na pitanje da li će Moskva dobiti dogovoreni novac za prodaju svog udela MOL-u, on je rekao da je Srbija bila spremna da plati duplo više.

"Rusi će videti taj novac. Nije to veliki novac. Bili smo spremni da platimo i dvostruko više od tih 900 miliona. Rusi su hteli sa nekim drugima to da rade. Poštovali smo njihovu volju i nećemo da kvarimo odnose sa jednom važnom silom", naveo je Vučić.

Definisan deo oko rudne rente

Dodao je da je sa Mađarima potpisan i deo oko rudne rente, čime Srbija želi da u budućnosti zadrži prava kao suverena država.

Na pitanje kako komentariše poziciju MOL-a nakon što preuzme ruski udeo u NIS-u, Vučić je rekao da će oni da šire svoju mrežu.

Predsednik je dodao da je očigledno da se velike sile bore za sfere uticaja i da će u budućem svetu biti važni energetika, digitalizacija i veštačka inteligencija, hrana i voda, vojska, obrazovanje i zdravstvo.

Autor: A.A.