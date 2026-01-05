Sirova nafta stiže u Srbiju za sedam dana: Samo 48 kasnije i rafinerija Pančevo počinje s radom

Putniković je uverena da će država Srbija preuzeti "neku vrstu kontrole", jer sada "državne robne rezerve mogu da se popune", ali i da ako se "pregovara na relaciji Rusi - Amerikanci sa MOL-om, verovatno je i Srbija uključena u to da Rafinerija, sada kada počinje sa radom, ne prestane da radi 23. januara".

Predstavnici mađarskog MOL-a ove nedelje stižu u Naftnu industriju Srbije i obići će Rafineriju. Očekuje se da, dan ili dva nakon prve isporuke sirove nafte, Rafinerija u Pančevu počne sa radom.

Jelica Putniković, urednica portala "Energija Balkana" ističe da nafta iz Omišlja do Srbije stiže za najmanje sedam dana.

"Čim krene upumpavanje, pošto je cev naftovoda uvek puna, nafta praktično odmah počinje da izlazi na našem kraju, u Srbiji, bilo direktno u Rafineriju Pančevo ili u skladišta. Dnevni kapaciteti su takvi da sve količine iz Omišlja mogu da stignu za najviše nedelju dana", objašnjava Putnikovićeva.

Govoreći o ponovnom pokretanju Rafinerije, navodi da su nakon zastoja neophodne određene tehnološke provere i prilagođavanja, ali da ne vidi razlog da proizvodnja ne počne sredinom januara.

"Sigurno postoje tehnološke stvari koje moraju da se urade nakon zastoja, ali Rafinerija može da počne da radi. Dobra vest je i to što će u međuvremenu biti ugovorene nove isporuke sirove nafte, tako da neće biti manjka derivata na tržištu", ističe Putnikovićeva.

Prva isporuka sirove nafte iz Omišlja

Kako kaže, prva isporuka obuhvata 85.000 tona sirove nafte koje se već nalaze u Omišlju, dok će naredne količine zavisiti od novih ugovora.

"Mislim da će država preuzeti neku vrstu kontrole, jer državne robne rezerve mogu da se popune. Verujem da se pregovara na relaciji Rusi - Amerikanci sa MOL-om, verovatno je i Srbija uključena u to da Rafinerija, sada kada počinje sa radom, ne prestane da radi 23. januara", navodi Putnikovićeva.

Dodaje da su kapaciteti JANAF-a spremni i da ta kompanija ima interes da nastavi saradnju sa NIS-om.

"JANAF u stvari jedva čeka. Znamo da je potpisan trogodišnji ugovor do kraja ove godine sa NIS-om. Nisu nam transportovali naftu dok su bile sankcije na snazi. Verujem da čekaju da zarade novac. Sigurno je da im sada odgovara da budu što bolji partner Srbiji, jer im nikako ne odgovara to što Srbija hoće da izgradi gasovod prema Mađarskoj", kaže Putniković.

Govoreći o najavljenoj poseti predstavnika mađarskog MOL-a u NIS, Putniković navodi da je reč o uobičajenoj poslovnoj praksi.

"Bilo šta da kupujete, vi ćete da odete da pogledate to što kupujete. Jednostavno, Mađari hoće da se uvere. Verovatno imaju neke parametre koje proveravaju. Kažu da neće obići samo Rafineriju, već i benzinske pumpe. Znači, to je uobičajeno u poslovnom svetu", kaže Putnikovićeva.

NIS ostaje NIS

Na pitanje o uvozu ruske nafte, ističe da i u slučaju promene vlasničke strukture NIS ostaje Naftna industrija Srbije.

"Čak i ako MOL postane vlasnik ruskih akcija u NIS-u, to će i dalje biti Naftna industrija Srbije kao što je u ovom slučaju Hrvatske Ine koja ne može da uvozi rusku naftu, a MOL može. Mađarska je dobila oslobađanje od evropskih sankcija za uvoz kopnenim putem ruske nafte. I to je sada aktuelno", objašnjava ona.

Govoreći o izgradnji naftovoda ka Mađarskoj i priključenju na Družbu, Putniković kaže da je reč o strateškoj investiciji.

"Družba je veliki naftovod građen u vreme Sovjetskog saveza kojim može da stiže ne samo ruska, već i nafta iz nekih drugih zemalja, bivših članica Sovjetskog saveza. Niko ne bi ulazio u ovu investiciju da se ne isplati jer ne gradi se naftovod za godinu, dve, nego za narednih najmanje 50 godina", kaže Putniković.

Naglašava da je pančevačka Rafinerija projektovana za preradu različitih vrsta nafte i da je odobrenjem licence prestala opasnost od nestašice derivata.

"Kada je OFAK dao odobrenje NIS-u da radi, tu je prestala opasnost da u februaru ili martu nećemo imati dovoljno dizela ili nekih drugih derivata koji su neophodni. Ja stalno ističem da ne proizvodi Rafinerija u Pančevu samo benzin, dizel, kerozin – proizvodi čitavu lepezu nekih drugih derivata koji su neophodni za rad srpske privrede".

Srbija zavisna od uvoza kao i ranije

Smatra da je najbitnije za NIS to što banke nisu prekinule saradnju sa naftnom industrijom.

"To znači da kompanija, iako će imati određene gubitke, neće pretrpeti scenario koji je mogao biti mnogo teži", ističe Putniković.

Govoreći o Venecueli, Putniković kaže da ta zemlja trenutno nema značajan uticaj na svetsko tržište nafte i da Srbija, kada je reč o uvoznoj zavisnosti, nije u lošijoj poziciji nego ranije.

"Energija Srbije je zavisna od uvoza isto kao i ranije. Nema razloga za nestašicu. Videćemo šta će biti sa gasnim ugovorom, a naftu ćemo moći da uvozimo", zaključuje Putniković.

Autor: A.A.