Nafta kreće ka Srbiji! JANAF-u izdata licenca za nastavak transporta nafte NIS-u

Vlada Hrvatske ekspresno se oglasila večeras, nakon vesti da će Rafinerija nafte u Pančevu nastaviti s radom, nakon što je kompanija NIS dobila licencu američke Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC), koja omogućava nastavak poslovanja do 23. januara.

"Danas je američki OFAC izdao licencu JANAF-u za nastavak transporta nafte Naftnoj industriji Srbije (NIS) do 23. januara 2026. Time će se omogućiti dalje snabdevanje isključivo naftom neruskog porekla, objavila je Vlada Republike Hrvatske na X-u, prnosi Jutarnji list.

"Ova odluka jasno pokazuje da američka administracija prepoznaje Hrvatsku kao važnog partnera, koji svojom energetskom infrastrukturom doprinosi smanjenju evropske ovisnosti o ruskoj energiji", saopštila je vlada u Zagrebu.

