ČEKAMO DA KRENE NAFTA! Oglasio se prvi čovek JANAF-a: Sve je spremno

Vašington traži potpun izlazak ruskih akcionara iz NIS-a, ali su se pregovori o potencijalnoj prodaji udela odužili. Zbog toga je rafinerija NIS-a 25. novembra 2025. obustavila proizvodnju, a očekuje se da će, nakon sprovođenja neophodnih tehnoloških procedura posle prekida rada, ponovo moći da počne s radom posle 3. januara 2026. Ovu vest je čekao i hrvatski JANAF.

Janaf je u sredu uveče saopštio da je odmah spreman da započne snabdevanje naftom rafinerije u Pančevu, jer JANAF-ova licenca omogućava nastavak transporta neruske nafte Naftnoj industriji Srbije (NIS).

Iz Janafa su naveli da su potpuno spremni da odmah obezbede nesmetan transport i snabdevanje rafinerije u Pančevu sirovom naftom.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć nije mogao direktno da potvrdi da li će mađarski MOL biti kupac većinskog ruskog udela od 56,1 odsto (56,1%), odnosno 56,1% u vlasničkoj strukturi NIS-a.

Prvi čovek Janafa: Kapaciteti dovoljni za Mađarsku, interes postoji, dogovor još nije postignut

Direktor Janafa Stjepan Adanić izjavio je za RTL Danas da Janaf raspolaže kapacitetima koji mogu da zadovolje sve potrebe mađarskog tržišta.

„Kapaciteti Janafa su takvi da možemo da zadovoljimo sve potrebe Mađara na siguran i efikasan način, po normalnim, ekonomskim cenama. Međutim, oni imaju veliki diskont na rusku naftu i kalkulišu s tim popustom. Mi smo im ponudili od 2 do 11 miliona tona nafte godišnje, a po potrebi možemo i do 15 miliona tona godišnje, prema našim maksimalnim kapacitetima“, rekao je Adanić.

On je dodao da su poslate neobavezujuće ponude, a nastavak pregovora očekuje se u januaru u Zagrebu ili Budimpešti, kada bi trebalo da se definišu količine i cena za mađarske potrebe, kao i za Slovačku.

Autor: Iva Besarabić