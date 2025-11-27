'NESTAŠICA NEĆE BITI' Bajatović: NIS mora da radi - Imamo dovoljno rezervi

Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je danas da Naftna industrija Srbije mora da radi i da, kako je rekao, to moraju da znaju i Rusi i Amerikanci.

"Imamo i dovoljnu rezervu, nikakve nestašice neće biti, nemojte da plašite narod, nema potrebe za tim, ali videćemo mišljenje OFAK-a, biće verovatno sutra. Koliko ja znam, iz mojih izvora, ne uzmite mi to za zlo, verovatno neće biti negativno, samo ne znamo šta će pisati u papiru. To ćemo da vidimo", rekao je Bajatović u Skupštini Srbije.

Bajatović je ocenio da je pristup predsednika Srbije Aleksandra Vučića dobar i da ga podržava, a izneo ga je, kako kaže, na konferenciji za štampu.

Bajatović je kazao da nije ovlašćen da govori o planu, ali da će Srbija doneti odgovarajuće zakonske i druge mere.

Takođe je kazao da će podržati "amandman od milijardu i šesto miliona evra" koji se tiče NIS-a.

On je naveo da je Srbija spremna u smislu rezervi, dodajući da plan na državnom vrhu postoji.

"Odgovorno mogu da vam kažem, neće biti nikakvih kantica i neće biti nikakvog nedostatka gasa, jer možemo da ga kupujemo sa više strana", poručio je Bajatović.

Autor: Iva Besarabić