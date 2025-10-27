VUČIĆ O MMF I NISU-U: Teški razgovori sa MMF-om, najveći rizik je naravno NIS, i to je od presudnog značaja za nas (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u sedištu SNS, na proslavi stranačke slave Sveta Petka, rekao da je danas imao teške razgovore sa MMF-om i da je jedna od tema bilo i pitanje NIS-a koji je "najveći rizik i od presudnog značaja za nas".

- Teški su razgovori sa MMF-om, svakako ne laki, za nas je važno da oni u četvrtak potvrde aranžman, a 19. decembra na Svetog Nikolu njihov glavni Bord mora to da potvrdi u Vašingtonu. Za nas je mnogo važno, zbog kreditnog rejtinga i svega drugog. Postoje rizici, najveći rizik je naravno NIS, i to je od presudnog značaja za nas.

- Tako da nadam se da ćemo to uspeti da izguramo kako treba", rekao je Vučić na stranačkoj slavi.

Kako je dodao, ima još nekih drugih, odnosno još dva rizika.

- Ali ta dva rizika smo u stanju da kontrolišemo. Tako da ne mogu da kazem da su dobe vesti, ali dobri, teški, ne laki, ali korisni razgovori", rekao je Vučić novinarima na obeležavanju stranačke slave.

Autor: D.Bošković