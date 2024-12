'ZA SVE MLADE LJUDE OD 20 DO 35 GODINA' Predsednik Vučić o stanovima i presudi ocu i sinu Blažić: To je maksimalna kazna zatvora!

Imamo tešku situaciju, verovatno jedna od najtežih vesti u poslednjih nekoliko godin, a to je da SAD uvode za nekoliko dana sankcije protiv NIS-a, rekao je u emisiji "Kolegijum", na Informer tv, predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Imamo težu situaciju, verovatno jedna od najtežih vesti u poslednjih nekoliko godina, potvrđena je, nismo dobili zvaničan papir, SAD uvode za nekoliko dana kompletne sankcije protiv naftne industrije Srbije, pridružuju se Britanci, a to znači onda svi. A onda niko neće s tom firmom da radi, kada su američke sankcije u pitanju - otkrio je Vučić.

Predsednik je otkrio da moraju da ostave neki rok, i da se vidi šta se podrazumeva pod tim.

- Da li može da se smanji ispod 50 odsto ruskog vlasništvo, pa da pregovaramo sa Rusima, ili ne znam šta hoće da kažu. Predstoje nam razgovore sa svim stranama. Fico i ja idemo uskoro u Moskvu, za ovu godinu smo sve dogovorili. Čim sam video da Bugari oko toga govore, video sam da ide u tom smeru, ali probaćemo da razgovaramo sa Amerikancima. Ali šta ako odluka važi od 1. januara, moraju da ostave rok, bilo kakav da je, ne znam. Kada rok prođe, da li će to biti promenjeno ili ne, ne znam - dodao je.

Niko od nas ne može da se igra sa zemljom, već ova zemlja mora da živi normalno, dodao je.

- Naći ćemo rešenje. Kraj je administracije SAD, ali bez teorija zavere, ovo je mnogo krupnija odluka, geopolitička, od dnevnih stvari. Nismo čuli da je Amerikanci spremaju, znali smo da Evropa već godinama sprema, još od početka rata, malo posle. Zato smo insistirali da gradimo naftovod prema Francuskoj, ali naći ćemo rešenje.

Ovde nema dobrih rešenja, teško je, naveo je predsednik.

- Mi smo za 400 miliona evra dali to Rusima u vreme DOS-a, iscrpljene su sve rezerve gase i nafte u Srbiji, imali smo ih, sad ih više nema i koliko da kupujemo, morali bismo da platimo veću cenu. Ali pitanje je gde ćemo da nađemo te pare. Ne mora država da se zadužuje, ima gore od zaduživanja, a to je deficit. Imamo novac u ovom trenutku, i milijardu, ali kako da vam kažem, teško je rešenje, svako rešenje je teško. A da pustiš da stoji, ovi će da zavrnu naftu - rekao je.

Vučić je potom dodao da su izbacili Ruse iz Sirije, dogovorili se Erdogan i Netanjahu.

- Kod nas je jedina velika kompanija NIS, i danas je oko 9 odsto punilac budžeta, nisu male stvari. Sve dolazi direktno preko Janafa. Posle 35 godina smo izgradili jedan objekat, Kostolac B3, koji nam mnogo znači. I na sve to dođe ova vest. Za nas je to teška stvar, a što se njih tiče to je geopolitička odluka protiv Rusije - dodao je.

- Imamo dobru komunikaciju sa više ljudi, ali za dobar deo tih ljudi naš narod i ne zna, ali ja ne mislim da će to mnogo da se promeni dolaskom Trampa na vlast. On će raditi na drugim stvarima. Oni su spremili 200 akata, i oni će time da menjaju svet, ali ne u ovom smislu. I ruski zvaničnici moraju da sačekaju kao i mi. Mislim da su i oni znali da je to pitanje trenutka - izjavio je.

O protestima

Predsednik je potom rekao da i mali broj ljudi prave haos samo da bi bili primećeni.

- Mislim da je bitno da razdvojimo određene stvari. Imate političke protivnike koji niti znaju šta će, kako će, koriste grupu za pritisak, tu imate neku želju da neko nešto uradi, a ne znaju kako će. Šolaku se žuri, zna da moraju da prodaju, da imaju finansijskih problema, u kriminalu do guše, zato mora da se podstiču sukobi u Srbiji, ali to baš ne ide, i to je to - rekao je.

- Ono što je uradilo Tužilaštvo, sva 4 zahteva su u potpunosti ispunjena — zahtev za one koji su napali kod FDU, smenjeni su sa funkcija, dokumenta, preko 4.000 stranica, sve je to imala i Tužilaštvo.

Kako je naveo, sve je ispunjeno što je obećano.

- Meni je važno da narod vidi ko je govorio istinu. I ove sede na blokada i šta? Ništa, niko im nasilje neće dozvoliti, i šta ćemo dalje - upitao je Vučić.

"Najveći problem su protesti"

- Ne možete na silu da radite nešto, to ljudi vide, danas je u Srbiji problem broj 1 — protesti. Većina naroda ćuti, trpi i psuje majku Vučiću, i ja to znam, ali ja neću da reagujem i ja se izvinjavam svim tim ljudima, ali ja neću, zato što kao predsednik države ne mogu da kažem Jovi Bakiću ono što on kaže meni. Za mene je posebna sramota šta neki nastavnici rade sa decom u školama - dodao je.

Na ulicama je bilo 19 hiljada i nešto od toga većina đaka, otkrio je.

- U Beogradu oko 4.000, od toga 2.250 đaka, dece, maloletne dece, koja ne znaju, šta tražite da pričamo o deci.

Ističe da se danas na demonstrante zaleteo "njihov čovek" u "poršeu".

- Ljudi imaju pravo da demonstriraju. Nemaju pravo da blokiraju ulice. Naša je procena do kada ćemo to da tolerišemo - rekao je Vučić.

Istakao je da neće da se suprotstavlja narodu, već da poštuje njihovo volju.

O Zlatku Kokanoviću

- Kad kažu "i ti ćeš robijati", a za šta to? To što za ove godine nisam dobio od države onoliko koliko si ti dobio u jednoj godini. Bolje nego iko je nabrojao sve subvencije - rekao je.

Dodao je da opozicione stranke ne vuku konce trenutno. Ističe da zna da već Trampovi ljudi razgovaraju sa raznim donatorima i upozoravaju ih da ne ugrožavaju "novi svet". "Proglas" plaćaju stranci, dodao je.

O Draganu Bjelogrliću

- Snimao je filmove za te pare, nije bio nefer prema nama.

Vest o gostovanju potvrdio je i predsednik na svom Instagram nalogu. Najveći problem im je jedan profesor, što je dirao devojčice...

Dodao je da ima više tekstova o njemu u medijima u regionu, nego o njihovim političarima.

O medijima u regionu

- Ti što misle da su mnogo važni, ne razumeju da im je vreme prošlo. Ljudi samo nervira, a kada se skupi taj krem de la krem, narod kaže samo protiv vas da budemo. Pustiš neka govore - objasnio je.

Severni tok preuzeće Amerikanci, dodao je, i rekao da će onda oni da trguju sa Rusima.

O situacijo u Siriji

- To mi je bilo najstrašnije, iskopali su leš i zapalili. Ali možemo da izvučemo nekoliko zaključaka — uvek smo znali da su interesi dominanti, ali danas je jasno da nikakve vrednosti postoje, pod dva, mogli smo da vidimo da se priprema veliki sukob, nadam se nenaoružani za novu podelu teritorija, resursa, retkih metala, jer će vam sada biti potrebni i uranijum i litijum, i tu je velika borba između Kineza i Amerikanaca, Evropa i dalje kasni i zaostaje. U zavisnosti oko toga kakva će biti situacija oko Tajvana. Afrika raste brzo, ali je to borba za tržište, i dalje. Imali smo samit tajnih službi, 40 afričkih zemalja je bilo, očekujem afričku turneju, ali...

Vučić je istakao da će Evropa biti na 7 odsto svetskog BDP u narednim godinama.

- Najbrže rastući kontinent je Afrika, ali ima mnogo nerešnih problema. Azija je još snažnija, jer imate i razvijenu tehnologiju i veštačku inteligenciju i sve drugo, Azija i Afrika su kontinenti budućnost, Evropa će da pada.

Na pitanje o poređenju sa Asadom, predsednik je rekao da je to prepisano.

- Da li stvarno mislite da će neko od njih nekoga da jure? Jova Bakić i Srđan Milivojević? Koga? Pa Vukan da stane ispred njih, ne mogu mu ništa. Stalno pričaju o batinjanju, a ništa teže od kašike nisu podigli. Da se nešto desi, reagovaće policija. Onda su kod Vesića poslali ljude da mu idu na kuću, a koliko sutra eto vama na vašim vratima, a šta ćete onda? To je toliko glupo, zato pustite državu da radi svoj posao - dodao je.

Istakao je da je "crvena linija" ozbiljnije ugrožavanje javnog reda i mira.

Dodao je da ima više tekstova o njemu u medijima u regionu, nego o njihovim političarima.

Severni tok preuzeće Amerikanci, dodao je, i rekao da će onda oni da trguju sa Rusima.

- Oni ne razumeju da nerviraju sve ljude - kazao je predsednik Srbije i prokomentarisao opasku da opozicija planira i da sprečava ljude da slave slave.

- Šta hoćete da sprečavate ljude da idu u crkvu za Nikoljdan. Nema ništa od toga - dodao je.

Istakao je da je "crvena linija" ozbiljnije ugrožavanje javnog reda i mira.

- Ne želim da živim u zemlji u kojoj ćemo iznositi vodene topove pred decom.

O stradalima u Novom Sadu

- Dragoslav Ćirić je glava cele porodice, deda-stric devojčica Tine i Sare koje su sa dedom stradale u novosadskoj tragediji. Bio sam kod njih u kući, i na groblju, divna romska porodica. Tada mi je rekao "neću da govore u moje ime, a govore", što mi nismo zloupotrebili. Nadam se da će njih dvoje imati snage da nastave svoje živote, mladi su da imaju još dece - odgovorio je.

Firić je Miranu Pogačaru danas izjavio da ni saučešće nisu izjavili.

- Došli tamo, oni ne znaju ni kako se zovu deca, strašno. Pogačar napao mene i pogrešio ime devojčica, ali morate da razumete da su izgubili u Novom Sadu 15-20 odsto razlike. Njih svi mrze u Novom Sadu, svi normalni ljudi da razumeju. Prekinite da lažete više, rekli su da je 8 hiljada studenata sinoć bilo ispred RTS-a, a što lažete, bilo 2.957. Svejedno je, poruka je važna - naveo je.

"Kao braća smo"

Dodao je da neće da vara narod, da neće da da mandat ni za šta na svetu.

- Ili savetodavni referendum ili da me ubiju. Neću da uništim svoju zemlju, kada dođe takvo vreme, kada se ljudi uplaše, onda kreću da psuju. Zemlja je i naša i njihova, ali pred svake izbore ista lica, javne ličnosti isto urade, a nema nijedan novi. A sve manje su važni i nikoga ne interesuje šta misli Nikola Kojo, Dragan Bjelogrlić, ni Džej-Lo, niko. Ljudi imaju svoj mozak, ne možete da ih varate. Ali kada dođe takvo vreme, mali je broj hrabrih ljudi, uvek se svi sklone. Svaki čovek u Srbiji zna bolje moj posao od mene, to je logično, a posebno onaj koji je u vlasti, a obično za njega niko živi ne bi glasao, a taj najbolji zna. I u opoziciji misle da su mediji krivi što ih niko neće, ali suština je u tome da sam se ja toga nagledao, i srećan sam što ne postoji niko drugi koji bi mogao zemlju da uvede u tešku krizu - dodao je.

Ističe da najmanje jednom nedeljno razgovara sa Viktorom Orbanom i da se jednom u dve ili tri nedelje vidi sa njim.

- Razgovaramo i sa Sijartom. Kao braća smo. Kao da u istoj državi živimo - rekao je predsednik Srbije.

Kaže da ljudi ne moraju da brinu, da imaju iskusno državno rukovodstvo.

- Naš je posao da čuvamo i štitimo demokratiju u našoj zemlji - konstatovao je Vučić.

O Savskom mostu

- Ne odustajem ni od čega. Ja svoje ciljeve ispunjavam u potpunosti. Samo je stvar taktike. Unutrašnjost jedne strane je od drveta. Bilo je protesta i protiv Beograda na vodi. Devet godina je trebalo za Most na Adi da se dobije upotrebna dozvola, moramo da se pokažemo odgovornost. Ovaj most su okupatori izgradili, nacisti za johove potrebe. Most je u jezivom stanju. Zamolio bih te što nemaju mnogo pameti i čak to i ne kriju, jer most može da se sruši - naveo je.

O stanovi za mlade

- Mora da bude 1.000 evra, zato što kada date nekome stan od 75.000 evra, date 1.000 evra, taj stan od 40-50 kvadrata, vi nemate gde da zakupite taj stan po toj ceni kolika je rata. Neko kaže i počne da ne plaća kamatu posle 2 godine, mi smo izgubili ogromne pare, a za takvog nema sankcija, zato moramo da nađemo rešenje. Jer je ovo jedno od najvažnijih pitanja za zemlju, jer mi želimo da mladi žive sami, da se isele od roditelja, od prvog trenutka je to njegovo, ne postoje takvi sistemi ni u Americi, to je rad na našoj radnoj snazi, mi ga podstičemo da radi što pre, i zato će to biti i u Novom Sadu i u Beogradu, gde su plate veće. Izaći ćemo sa svim detaljima, izdvojili smo 400 miliona, ali moji stručnjaci su istraživali, pet puta više interesovanja za stanove nego za sve drugo, ljude to zanima - naveo je.

Moraćemo da izdvojimo milijardu i više u evrima, dodao je.

- Neće moći sve odjednom, ali mora da bude široko dostupno, nema ono brzi prsti, za sve mlade ljude koji nemaju rešeno stambeno pitanje. Ne može drugačije, radi ceo tim na tome, i Siniša, Kojić i Saša. Donećemo odluku da bude između 20 i 35 godina, podižemo granicu.

Najniži je natalitet tamo gde žive najbogatiji, problem je što se gledalo kao na ekonomski problem.

- I kada postižemo rast zbog povećanja majkama sa decom, postižemo u sredinama gde žive siromašniji.

O presudi Blažića

Dodao je da je ogromna odgovornost voditi zemlju, ali da se ne žali.

- Meni je sin poslao poruku "kako je moguće da je Blažić dobio samo 20 godina zatvora?", ali niko od vas nije rekao da je to maksimalna kazna zatvora. Kažu šta je 20 godina, ali kažite da je to maksimalna kazna. Šta će ti roditelji, ubio im ćerke i sina, ne mogu da budu srećni, ali makar kažite da je to maksimalna kazna, a ne zavera. Kažu izem ti zakon, a ko bi mogao da predvidi da neki maloletnik može tako nešto da napravi, niti postoji takav primer. Mislim da treba da se vrati smrtna kazna, oni skočili iz Evrope, nemoj, iz Vlade isto, neću da vam se mešam u posao, ali...

- To što je neko glasan to ne znači ništa osim da je glasan i da dobro viče. 1. decembra 2026. predajem zastavu i ključeve. Dve važne zastave su kod mene — sa sednice UN i EXPO. Od aerodroma do EXPA, ali i do centra Beograda, Prokopa ćemo izgraditi prugu. To su neverovatne promene, koje moraju da budu završene uskoro.

O litijumu i poseti Nemačkoj

- Politički očajnici žele da iskoriste svaku tragediju, zato ne pričaju više o tome. Sramota ih je da kažu da su lagali narod.

Dodao je da je bila lepa godina zbog 4 odsto rasta, ali da je bila i teška zbog gubitaka.

- Za 10 dana ću se baviti ovim u poslednjem obraćanju u godini, baviću se i ovom i sledećom godinom, Srbija je druga u Evropi po stopi rasta, investicioni rejting, tako dalje. Što se tiče izbora, zaboravio sam, kod nas su česti. I opet kad budemo imali, biće im isto ili još gore.

Autor: Dubravka Bošković