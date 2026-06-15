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Blokaderi konačno priznali: Nemaju ni plan, ni program (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Tanja Valić ||

Olja: "I da li ima pitanja kako mogu da vas podržim ako ne znam ko je na listi, i kako mogu da vas podržim ako ne znam šta je program, da li to pitanje nije na dnevnom redu?"

​Miodrag Jovanović - ProGlas: "Ma to su podmetanja Aleksandra Vučića, dajte molim vas. Mogao je na kraju krajeva samo da gleda šta su parole koje ljudi nose na protestima i da vidi šta je osnovni program."

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