Laki je malo nervozan! Šolakovi urednici besni na blokadere: Nemaju program, Vučić će ih pobediti u prvom krugu

Šolakovi urednici besni su na blokadere jer nemaju program i ne mogu da sruše Vučića.
Slobodan Georgiev, urednik tajkunske Nove S, kaže da "studentski pokret" treba da da neku platformu.
- Ne znam šta je ta platforma, šta god ona bila, borba za pravdu nije politička platforma. Morate da date merljiv cilj - grmeo je Georgiev.
Uredni portala "Vreme" Andrej Ivanji je podsetio na izbore koji sleduju u ovoj godini.
- Predsednički izbori kucaju na vrata – gde nam je predsednički kandidat?! Kad mislite da se dogovarate, da li možete da stanete iza jednog predsedničkog kandidata ili ćemo imati deset -pa će njega da pobedi u prvom krugu.
Detaljnije u video-snimku ispod teksta.
07. март 2026.