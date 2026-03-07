AKTUELNO

Politika

Laki je malo nervozan! Šolakovi urednici besni na blokadere: Nemaju program, Vučić će ih pobediti u prvom krugu

Izvor: Pink.rs, Foto: Medija Centar Beograd ||

Šolakovi urednici besni su na blokadere jer nemaju program i ne mogu da sruše Vučića.

Slobodan Georgiev, urednik tajkunske Nove S, kaže da "studentski pokret" treba da da neku platformu.

- Ne znam šta je ta platforma, šta god ona bila, borba za pravdu nije politička platforma. Morate da date merljiv cilj - grmeo je Georgiev.

Uredni portala "Vreme" Andrej Ivanji je podsetio na izbore koji sleduju u ovoj godini.

- Predsednički izbori kucaju na vrata – gde nam je predsednički kandidat?! Kad mislite da se dogovarate, da li možete da stanete iza jednog predsedničkog kandidata ili ćemo imati deset -pa će njega da pobedi u prvom krugu.

Detaljnije u video-snimku ispod teksta.

#Alek

#belokaderi

#program

#Šolakovi mediji

