Laki je malo nervozan! Šolakovi urednici besni na blokadere: Nemaju program, Vučić će ih pobediti u prvom krugu

Šolakovi urednici besni su na blokadere jer nemaju program i ne mogu da sruše Vučića.

Slobodan Georgiev, urednik tajkunske Nove S, kaže da "studentski pokret" treba da da neku platformu.

- Ne znam šta je ta platforma, šta god ona bila, borba za pravdu nije politička platforma. Morate da date merljiv cilj - grmeo je Georgiev.

Uredni portala "Vreme" Andrej Ivanji je podsetio na izbore koji sleduju u ovoj godini.

- Predsednički izbori kucaju na vrata – gde nam je predsednički kandidat?! Kad mislite da se dogovarate, da li možete da stanete iza jednog predsedničkog kandidata ili ćemo imati deset -pa će njega da pobedi u prvom krugu.

