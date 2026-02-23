AKTUELNO

Ponoš besni na blokadere i priprema teren za nasilje u izbornoj noći: Igraće se nastavci na ulici

Zdravko Ponoš, okoreli opozicionar i predsednik stranke Srbija centar (SRCE) nastavlja da besni na blokadere, a lažima pravi pogodno tlo za nasilni scenario za izbornu noć.

Naime, Ponoš na početku ističe da blokaderima nikada nisu dali bezrezervnu podršku i da su to odavno razjasnili. Međutim, jasno se vidi da sukobi između blokadera i opozicije samo rastu.

Zatim je okoreli opozicionar nastavio sa svojim lažima i pretnjama, te je rekao da opozicija mora da uradi sve da bi se "promena na bolje desila na izborima".

- Naravno, postoji veliki rizik da to ne bude mirno. Gde ja vidim taj rizik? Izbori će da se završe sa malom razlikom, bez obzira da li pobedi opozicija ako su glasovi dobro izbrojani, ili pobedi aktuelna vlast jer su dovoljno pokrali. Ako razlika neće biti velika, postoji velika verovatnoća da se igraju nastavci na ulici. To nije dobro ni za koga - izjavio je Ponoš.

