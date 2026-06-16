SKANDALOZNA ANALIZA: Dinko Gruhonjić i Geta Mulići udaraju na Srbiju, a za studente blokadere imaju samo reči hvale

Dokument pod nazivom "Medijsko izveštavanje o suočavanju s prošlošću", koji potpisuju predsednica Udruženja novinara Kosova Geta Mulići i programski direktor NDNV-a i profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu Dinko Gruhonjić, izazvao je oštre reakcije javnosti. Ovaj dokument, koji se u krugovima bliskim medijskoj sceni ocenjuje kao izuzetno podmukla i namenski napravljena analiza, donosi niz tendencioznih zaključaka o stanju u Srbiji.

U analizi se navodi da dominantni medijski narativi u Srbiji, posebno u provladinim i državnim medijima, glorifikuju osuđene ratne zločince, relativizuju presude međunarodnih sudova i promovišu revizionistička tumačenja ratova devedesetih. Takođe se ocenjuje da novinari koji se bave ratnim zločinima, nestalim osobama i regionalnim pomirenjem u Srbiji često postaju mete kampanja blaćenja, pravosudnih pritisaka i javnih napada, dok nezavisni mediji imaju ograničen pristup široj publici i institucionalnoj podršci.

Pohvale studentima blokaderima

Posebno su upečatljive otvorene pohvale koje šefica albanskih novinara u Prištini i Dinko Gruhonjić upućuju učesnicima protesta. Autori navode da su studentski i građanski protesti u Srbiji, koji traju od novembra 2024. godine, doveli do "skromnih znakova društvenog napretka" u odnosu prema suočavanju s prošlošću i javnoj debati o odgovornosti za ratove. Uz to, autori eksplicitno ističu: "Zahvaljujući studentima blokaderima i protestima počeli smo da pričamo o ratnim zločincima Srbima i odgovornosti Srbije za ratove!".

Kritike i za ostatak regiona

Analiza se dotiče i ostalih zemalja regiona, uz sledeće navode:

Bosna i Hercegovina: Medijska scena je ocenjena kao duboko podeljena, uz tvrdnje da se u Republici Srpskoj ratni zločini često negiraju ili opravdavaju.

Kosovo: Autori konstatuju da albanski i srpski mediji funkcionišu gotovo paralelno sa suprotstavljenim narativima, dok Srbiju optužuju za "kampanje dezinformacija".

Severna Makedonija: Ocenjuje se da u ovoj zemlji vlada institucionalna ravnodušnost prema prošlosti, uz upozorenje da postaje baza za proizvodnju dezinformacija pomoću veštačke inteligencije.

Dokument je nastao uz podršku nemačke organizacije "Pro Peace", a kritičari ga vide kao sredstvo spoljnog uticaja na medijsku scenu i nametanje određenih političkih narativa u Srbiji i regionu.

Autor: D.S.