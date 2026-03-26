'SVETI SAVA NIJE OSNOVAO NIJEDNU ŠKOLU' Dinko Gruhonjić udario na SPC stravičnim UVREDAMA

Na portalu Dinka Gruhonjića objavljen tekst koji je izazvao oštre reakcije zbog načina na koji se govori o Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Svetom Savi.

U tekstu, čiji je autor Dragan Veselinov, iznose se tvrdnje koje su mnogi ocenili kao uvredljive i sporne, a koje se odnose na sam identitet i istorijsku ulogu Svetog Save.

Autor navodi da je „svetosavlje falsifikat iz 20. veka“ i tvrdi da „nema veze sa Svetim Savom“. Takođe, iznosi niz kontroverznih stavova, među kojima su i tvrdnje da Sveti Sava „nikada nije rekao da je Srbin“ niti „da je pravoslavan“, kao i da nije bio osnivač školstva niti je osnovao škole.

Ovo je direktan napad na temelje nacionalnog i verskog identiteta, kao i na istorijske ličnosti koje imaju posebno mesto u srpskoj tradiciji.

Ovakvim tekstovima ne vodi argumentovana rasprava, već se provocira, posebno kada je reč o temama koje imaju snažan simbolički i kulturni značaj.

Sa druge strane, ovaj slučaj ponovo otvara pitanje granica javnog govora, odgovornosti medija i načina na koji se tretiraju teme vezane za istoriju, veru i identitet.

Autor: Pink.rs