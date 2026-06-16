'NAPISAO BIH DVE STVARI' Vučić otkrio deo programa na skupu 27. juna: Imaćemo 15 stavki, biraće se 5!

Predsednik Vučić poziva građane na skup 27. juna, gde će moći da glasaju za 5 od 15 tema. Saznajte više o njegovim planovima.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je danas još jednom građane da dođu na skup koji će biti održan 27. juna u Beogradu.

- Pozivam sve građane 27. da dođu na jedan skup, svi će imati prava da glasaju za ideje, programe, planove i uvažićemo mišljenje ljudi koji su tu. Objavićemo rezultate glasanja, imaćemo 15 tema, imaće prava 5 da zaokruže, a onda ima pravo da dopiše po jednu novu. Napisao bih dve stvari, tražio bih više rada, posvećenosti i tražio bih da smanje aroganciju, bahatost, rotacije, preskupa zimovanja. Da malo saslušaju narod i brinu o ljudima - rekao je predsednik Vučić.

Detaljno obraćanje predsednika Vučića pročitajte u posebnoj vesti.

Autor: D.B.