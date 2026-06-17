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MIROLJUB TOMIĆ POLOŽIO ZAKLETVU: Novi predsednik Vrhovnog suda stupio na dužnost

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Narodna skupština Republike Srbije/ Peđa Vučković ||

Predsednik Vrhovnog suda Miroljub Tomić položio je danas zakletvu pred predsednicom Skupštine Srbije Anom Brnabić, poslanicima i Visokim savetom sudstva.

Foto: Tanjug/Narodna skupština Republike Srbije/ Peđa Vučković

"Zaklinjem se svojom čašću da ću svoju funkciju vršiti verno Ustavu i zakonu, po najboljem znanju i umeću i služiti samo istini i pravdi", rekao je Tomić na posebnoj sednici Skupštini Srbije i potpisao zakletvu.

Ana Brnabić je čestitala Tomiću na izboru za predsednika Vrhovnog suda i poželela mu uspeh u radu. Visoki savet sudstva je na sednici održanoj 14. maja ove godine izabrao Tomića za predsednika tog suda.

Foto: Tanjug/Narodna skupština Republike Srbije/ Peđa Vučković

Tomić je rekao da, kao predsednik Vrhovnog suda, "oseća čast, odgovornost i obavezu" kako prema članovima Visokog saveta sudstva, prema sudijama Vrhovnog suda, tako i prema svim građanima koji "s pravom očekuju od sudija da budu poslednji i najvažniji zaštitnici njihovih prava".

On je naglasio da je uloga predsednika Vrhovnog suda za njega privilegija, ali i dužnost da, kao prvi među jednakima, doprinese napretku i jačanju kredibiliteta suda.

Foto: Tanjug/Narodna skupština Republike Srbije/ Peđa Vučković

"Spreman sam da u svom budućem radu pokažem odgovornost i potpunu posvećenost u svom poslu", istakao je Tomić i poručio da veruje u srpsko pravosuđe.

Tomić je istakao da je "na sudijama, kada su se prihvatili teškog i odgovornog posla, da svojim odlukama pokažu kako se čuva zakonitost, održava vladavina prava i stabilnost pravnog poretka".

Sednici su prisustvovali i ministar pravde Srbije Nenad Vujić, predsednik Ustavnog suda Vladan Petrov, kao i predstavnici više sudova.

Autor: D.S.

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