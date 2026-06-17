LONČAR U SKUPŠTINI: Dopune zakona o ćelijama, tkivima i donorima su važan korak ka spasavanju života

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas u Skupštini Srbije da će se usvajanjem zakonskih rešenja u vezi ljudskih ćelija i tkiva, kao i o presađivanju ljudskih organa, napraviti važan korak ka povećanju broja potencijalnih donora, ali i ka spasavanju ljudskih života što je, kako je istakao, najviši cilj svakog zdravstvenog sistema.

"Uveren sam da će predložena rešenja, zasnovana na principima dobrovoljnosti, transparentnosti i poštovanja dostojanstva svakog pojedinca, dobiti vašu podršku, jer predstavljaju značajan iskorak u unapređenju zdravstvene zaštite građana Srbije", rekao je Lončar obraćajući se poslanicima u parlamentu tokom obrazlaganja zakona u ime Vlade Srbije.

Lončar je kazao da pitanja koja su sadržana u predlozima izmena i dopuna Zakona o ljudskim ćelijama i tkivima, kao i izmenama i dopunama Zakona o presađivanju ljudskih organa, nisu samo stručna ili proceduralna, već suštinski društvena, jer se neposredno tiču kvaliteta života građana. Istakao je i da predlozi nisu rezultat jednostranog promišljanja, već plod detaljnih analiza, konsultacija i sagledavanja brojnih aspekata koji utiču na njihovu primenu i efekte.

"Cilj nam je jasan: da obezbedimo održiv, pravedan i transparentan okvir koji će doprineti daljem napretku programa transplantacije u našoj zemlji", kazao je Lončar.

Kako je dodao, sva predložena rešenja imaju jasan i nedvosmislen cilj, a to je uspostavljanje pravno sigurnog, transparentnog i etički zasnovanog sistema donorstva organa i tkiva u Srbiji.

"Uvođenjem mogućnosti da svaki građanin za života izrazi svoju volju, bilo kroz izjavu o darivanju ili izjavu o protivljenju, u potpunosti se jača princip autonomije ličnosti i poštovanja individualnog izbora. Istovremeno, formiranje dva jasno razgraničena registra: registra lica koja žele da daju organe i tkiva i registra lica koja to ne žele, doprinosi većoj pravnoj izvesnosti, ali i efikasnijem funkcionisanju zdravstvenog sistema u izuzetno osetljivim situacijama", kazao je Lončar.

Dodao je da takvo rešenje smanjuje mogućnost nedoumica, omogućava brzu i pouzdanu proveru izjavljene volje i u značajnoj meri olakšava postupanje zdravstvenih ustanova. Lončar je naglasio da se predloženim zakonskim izmenama precizno uređuje odnos između za života izražene volje pojedinca i uloge članova porodice.

"U slučajevima kada volja nije izražena, zakon jasno definiše krug lica koji mogu dati saglasnost, čime se obezbeđuje pravedan i transparentan postupak. Dodatno, uvođenje mogućnosti da u odsustvu porodice odluku donese etički odbor zdravstvene ustanove, predstavlja značajan mehanizam zaštite javnog interesa i medicinske etike", kazao je.

Lončar je naveo i da se predloženim rešenjima uređuju osetljiva pitanja koja se odnose na posebne kategorije lica, kao i na strane državljane, čime se sistem dodatno usklađuje sa savremenim medicinskim standardima i međunarodnom praksom. Ukazao je da precizno definisanje uloge koordinatora i načina komunikacije sa porodicama preminulih lica doprinosi većem poverenju građana u sistem, što je jedan od ključnih preduslova za njegovo uspešno funkcionisanje.

"Svedoci smo da je potreba za transplantacijom organa u stalnom porastu, dok je broj dostupnih donorskih organa i dalje nedovoljan da odgovori na potrebe svih pacijenata", kazao je Lončar.

Autor: D.S.