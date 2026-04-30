Vlada Srbije utvrdila izmene i dopune zakona o presađivanju ljudskih organa

Vlada Srbije utvrdila je na današnjoj sednici izmene i dopune dva zakona iz oblasti zdravstva - o presađivanju ljudskih organa i o ljudskim ćelijama i tkivima, kojima se predviđa mogućnost da lice za života izjavi da želi (izjava o darivanju) ili da ne želi (izjava o protivljenju) da daruje svoje organe, odnosno tkiva nakon smrti, kao i izdavanje donorske kartice licu koje je dalo izjavu o darivanju.

Deset činjenica o doniranju i transplantaciji organa

Prema izmenama i dopunama ovih zakona postojaće Registar lica koja žele da daruju svoje organe odnosno tkiva i Registar lica koja ne žele da daruju svoje organe odnosno tkiva, u koje će se upisivati izjave volje lica u vezi sa doniranjem svojih organa, odnosno tkiva nakon smrti.

- Dopunjenim i izmenjenim rešenjima jasno i precizno se uređuje pitanje odnosa za života izražene volje potencijalnog davaoca organa, odnosno tkiva i volje njegovih srodnika, odnosno obim prava srodnika umrlog lica i to tako što, ukoliko izjava o darivanju nije data ili je opozvana i ukoliko izjava o protivljenju nije data ili je opozvana, u skladu sa zakonom, saglasnost za uzimanje ljudskih organa, odnosno tkiva sa umrlog lica može dati ili odbiti član porodice umrlog lica prema sledećem redosledu prvenstva - punoletno dete, supružnik ili vanbračni partner, roditelj, punoletni brat ili sestra umrlog lica - navodi se u saopštenju Vlade Srbije.

Definisane i dužnosti koordinacionog tima za transplantaciju

Ukoliko nijedan član porodice ne stekne pravo da da ili odbije saglasnost u skladu sa zakonom, to može da učini etički odbor zdravstvene ustanove.

- Pored ostalog, jasno i precizno su definisani dužnosti koordinatora, odnosno člana koordinacionog tima, pre nego što započnu procedure preuzimanja organa, odnosno tkiva sa preminulog lica, postupci upoznavanja i komunikacije sa članovima porodice preminulog lica, kao i čuvanje tela preminulog na način koji ne vređa poštovanje i dostojanstvo preminulog lica, kao i porodice preminulog - saopštila je Vlada Srbije.

Autor: S.M.