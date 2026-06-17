Silvia Sardone: Većina u Evropskom parlamentu zatvara oči pred korupcijom i diskriminacijom Srba na Kosovu

Italijanska evroposlanica Silvija Sardone oštro je danas kritikovala većinu u Evropskom parlamentu, optužujući je da „zatvara oči“ pred korupcijom, organizovanim kriminalom, radikalnim islamizmom i kontinuiranom diskriminacijom srpske zajednice na Kosovu.

U saopštenju objavljenom u Briselu, Sardone, članica italijanske Lige i poslaničke grupe Patrioti za Evropu, navela je da je levičarska većina odbacila sve amandmane i preporuke njene političke grupacije, a zatim usvojila Izveštaj o Kosovu za 2025. godinu koji, kako tvrdi, umanjuje značaj ozbiljnih problema sa kojima se pokrajina suočava.

Reč je o glasanju o Izveštaju Evropskog parlamenta o Kosovu za 2025. godinu. Prema navodima Sardone, većina poslanika odbila je sve predloge grupe Patrioti i podržala dokument koji „minimizuje veoma ozbiljne i dalje nerešene probleme“.

„Levičarska većina u Evropskom parlamentu još jednom je odlučila da predstavi samo delimičnu sliku stvarnosti na Kosovu, odbacivši sve naše predloge za glasanje i usvojivši izveštaj koji umanjuje značaj veoma ozbiljnih problema koji još nisu rešeni“, navela je Sardone. Prema njenim rečima, većina je ignorisala opravdane kritike i promovisala „ideološki narativ udaljen od stvarnosti“.

Posebno je ukazala na položaj srpske zajednice na Kosovu.

„Posebno zabrinjava ćutanje o teškoćama sa kojima se srpske zajednice na Kosovu i danas suočavaju. U mnogim područjima, naročito u enklavama, Srbi i dalje trpe diskriminaciju, ograničenja slobode kretanja, bezbednosne probleme i konstantan pritisak koji mnoge porodice primorava da napuste svoja ognjišta. Evropska unija bi morala da insistira na punom poštovanju prava svih manjina, umesto da zatvara oči pred problemima koji traju godinama“, poručila je italijanska evroposlanica.

Sardone je kritikovala i izostanak ozbiljne rasprave o drugim bezbednosnim izazovima.

„Ukazali smo i na odsustvo ozbiljne analize fenomena radikalnog islamizma i kriminalnih mreža koje deluju na Kosovu i širom regiona Zapadnog Balkana. Ignorisanje tih pitanja znači nerazumevanje stvarnih izazova sa kojima se Kosovo suočava pre bilo kakvog daljeg približavanja Evropskoj uniji“, navela je ona.

Na kraju saopštenja Sardone je zaključila da Brisel prečesto bira političku propagandu umesto suočavanja sa činjenicama.

„Još jednom Brisel pokazuje da više voli propagandu od istine. Nastavićemo da branimo princip da članstvo u Evropskoj uniji mora biti uslovljeno punim poštovanjem vladavine prava, efikasnom zaštitom manjina – počev od srpske zajednice – kao i konkretnim rezultatima u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala“, poručila je.

Usvajanje ovakvih izveštaja dodatno produbljuje sumnje u kredibilitet evropskih institucija kada je reč o Kosovu i Metohiji. Dok se u zvaničnim dokumentima često ističu evropski standardi i vrednosti, brojni problemi sa kojima se suočava srpska zajednica retko dobijaju prostor proporcionalan njihovom značaju.

Izjave Silvije Sardone pokazuju da u Evropskom parlamentu postoje politički akteri koji insistiraju na otvaranju pitanja položaja Srba, bezbednosti i vladavine prava na Kosovu na Metohiji, kao i da srpski narod nije usamljen u svojoj borbi.

Za Srbiju i srpski narod na Kosovu i Metohiji to predstavlja podsetnik da se borba za zaštitu prava, očuvanje identiteta i predstavljanje činjenica pred međunarodnom javnošću mora voditi uporno i dosledno, bez očekivanja da će evropske institucije same od sebe promeniti dominantni pristup ovom pitanju.

Autor: Jasmina Dragutinović