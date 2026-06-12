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NZZ o debati u parlamentu Švajcarske o pravima Srba na KiM: Diplomatija Srbije u ofanzivi

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Najuticajniji švajcarski dnevnik "Noje cirher cajtung" (Neue Zürcher Zeitung - NZZ) objavio je tekst o debati u švajcarskom parlamentu o pravima Srba na Kosovu i Metohiji, u kojem se ističe da je u raspravi učestvovao veliki broj poslanika, između ostalog, i zbog ofanzive srpske diplomatije.

Kako se navodi u tekstu, u švajcarskom parlamentu retko veliki broj poslanika postavlja pitanja, ali u četvrtak, kada je raspravljano angažovanju pripadnika švajcarske vojske na KiM i pravima Srba na KiM, bilo je drugačije, između ostalog i zbog diplomatskog lobiranja ambasadora Srbije, koji je, kako se ističe, parlamentarcima dostavio podatke o kršenju prava Srba na KiM od strane Prištine.

Naglašava se da Švajcarska želi značajno da poveća broj pripadnika KFOR-a na KiM i da je samo Švajcarska narodna partija tražila povlačenje švajcarskih trupa sa Balkana.

Autor: S.M.

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