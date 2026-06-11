Istorijski dan za srpski narod u Švajcarskoj: Parlament prvi put raspravljao o ugroženosti Srba na KiM!

Danas je u švajcarskom parlamentu, tokom debate o produžetku mandata kontingenta "Swisscoy" u okviru KFOR-a do 2029. godine, prvi put jasno i eksplicitno otvoreno pitanje teškog položaja i kršenja ljudskih prava Srba na Kosovu i Metohiji. Sednicu su iz diplomatske lože pratili i predstavnici Ambasade Republike Srbije u Bernu.

Iako je većina poslanika podržala nastavak vojnog angažmana, debatu je obeležilo snažno insistiranje poslanika Švajcarske narodne partije, koji su otvoreno poručili da nema govora o stabilizaciji na KiM bez direktnog razgovora o ugroženosti srpske zajednice.

Poslanici Narodne partije, Kristijan Imark, Roland Rino Bihel i Andreas Glarnar, oštro su pritiskali ministra odbrane Martina Pfistera i nadležni odbor. Imark je, podsećajući na dokumentovano kršenje prava koje su evidentirale i Ujedinjene nacije, tražio konkretne odgovore na pitanje šta se čini da se to zaustavi.

Ministar Pfister pokušao je da opravda delovanje kroz spoljnopolitičke napore i neutralnost trupa na terenu, dok su poslanici insistirali na konkretnim merama za zaštitu srpske manjine od konstantnog maltretiranja.

Iako je mandat "Swisscoy" produžen do 2029. godine, najvažnija politička poruka današnjeg dana je jasna: pitanje položaja Srba na Kosovu i Metohiji ušlo je u žižu švajcarske parlamentarne debate. Za Srbiju i naš narod na KiM ovo predstavlja značajan pomak, jer je tema njihove ugroženosti konačno izneta pred švajcarski parlament kao jedno od ključnih pitanja bezbednosti i stabilnosti regiona.

Autor: D.Bošković