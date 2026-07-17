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Gujon: Važno je doći na Kosovo i Metohiju i svedočiti istini o životu Srba

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

Istina o životu Srba na Kosovu i Metohiji mora da se čuje i van granica Srbije

Kosovo i Metohiju je u protekle dve decenije posetilo više od 100 francuskih volontera, koji su potom nastavili da svedoče istinu o životu Srba u južnoj srpskoj pokrajini, rekao je osnivač Humanitarne organizacije „Solidarnost za Kosovo” Arno Gujon.

„Žrtvujući godišnje odmore, prelazili su hiljade kilometara da bi učestvovali u humanitarnim konvojima, dostavljali pomoć porodicama, obilazili srpske enklave, škole, manastire i sela i razgovarali sa ljudima koji tamo žive”, naveo je Gujon.

Dodao je da su francuski volonteri po povratku kući nastavili da svedoče o onome što su videli i prenose istinu o životu Srba na Kosovu i Metohiji.

Gujon smatra da je važno da ljudi dođu, vide i svedoče o onome što su doživeli, da bi se istina o životu Srba na Kosovu i Metohiji čula van granica Srbije.

On je u objavi pojasnio da dolazak volontera u okviru akcija Organizacije „Solidarnost za Kosovo” nije značio samo materijalnu pomoć za Srbe na Kosovu i Metohiji, već i veliku moralnu podršku, znak da nisu sami i da u Francuskoj postoje ljudi koji misle na njih.

Autor: S.M.

#Arno Gujon

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