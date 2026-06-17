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VUČIĆ UGOSTIO KETRIN ZITU-DŽOUNS! Predsednik Srbije se oglasio posle susreta sa slavnom holivudskom glumicom: Ako se po jutru dan poznaje... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Predsedništvo Srbije ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostio je holivudsku glumicu Ketrin Zitu-Džouns prilikom njene posete Beogradu.

- Imao sam izuzetno zadovoljstvo da ugostim jednu od najvećih holivudskih zvezda @catherinezetajones , glumicu koja je i čuvenom Zorou uzela deo slave. Posebno me raduje što Srbija i Beograd postaju sve prepoznatljiviji na mapi svetske filmske industrije. Sve više producenata, reditelja i glumaca otkriva ono što mi odavno znamo – da naša zemlja nudi vrhunske lokacije, talentovane ljude i gostoprimstvo koje se dugo pamti - napisao je Vučić na Instagramu i dodao:

Ako se po jutru dan poznaje, uskoro će u Beogradu biti podjednako verovatno da sretnete holivudsku zvezdu kao i komšiju iz kraja.

Foto: Tanjug/Predsedništvo Srbije

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Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

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#glumica

#ketrin zita-džouns

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