Vučić sutra u Novom Sadu: Prisustvuje spajanju konstrukcije na mostu preko Dunava

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će sutra radove i prisustvovati spajanju glavne mostovske konstrukcije na mostu preko Dunava u okviru Fruškogorskog koridora u Novom Sadu.

Kako je saopštila Služba za saradnju s medijima predsednika Republike, obilazak će početi u 09.00 časova.

Most preko Dunava u Novom Sadu dobija konačan oblik, a nova saobraćajnica duga je 1.700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni deo preko Dunava ima raspon od 505,75 metara.

Most će povezati Petrovaradin sa auto-putem E-75 na bačkoj strani reke i preuzeti deo tranzitnog teretnog saobraćaja, čime će biti smanjen prolazak kamiona kroz Petrovaradin i Novi Sad.

Po završetku radova biće uspostavljena i bolja povezanost pravaca Subotica–Novi Sad–Beograd i Novi Sad–Zrenjanin–Beograd sa Fruškogorskim koridorom i Rumom.

Most se prema podacima Koridora Srbije sastoji od severne prilazne konstrukcije na kaćkoj strani (L=668,62 m), glavne mostovske konstrukcije (L=505,75 m) i južne prilazne konstrukcije na petrovaradinskoj strani (L=488,62 m).

On je sa dvostrukim kratkim pilonima pravougaonog poprečnog preseka, zakošenim prema spolja i visine 25 metara.

Temelj glavnog stuba sa pilonima izgrađen je na šipovima kao i ostali stubovi mosta. Stubovi glavnog raspona temeljeni su na po 37 šipova, prečnika 1,5 etra i dužine oko 37 metara.

Severna prilazna konstrukcija sastoji se od četiri dilatacione celine, uključujući celinu koja prelazi preko severnog odbrambenog nasipa, dok se južna prilazna konstrukcija sastoji od tri dilatacione celine.

Fruškogorski koridor, čiji je završetak planiran tokom 2026. godine, deo je putnog pravca Novi Sad - Ruma - Šabac - Loznica - granica sa Bosnom i Hercegovinom.

Ukupna ugovorena vrednost izgradnje Fruškogorskog koridora iznosi oko 606 miliona evra, a u tu cenu uključen je kompletan koridor, odnosno brza saobraćajnica Novi Sad - Ruma sa tunelom Iriški venac, mostom preko Dunava kod Petrovaradina i svim pratećim objektima.

Na ovoj trasi nalaziće se i najduži tunel u Srbiji, Iriški venac, dug 3,5 kilometara, kao i most preko Dunava kod Petrovaradina.

Izgradnja Fruškogorskog koridora počela je 1. maja 2021. godine, a projekat je podeljen na četiri deonice.

Ukupna dužina brze saobraćajnice Novi Sad - Ruma iznosi 44,41 kilometar.

Prva deonica, od petlje Petrovaradin istok do Paragova, zajedno sa planiranom trasom državnog puta IIA reda broj 100 od Žeželjevog mosta do petlje Petrovaradin istok, duga je 14,01 kilometar.

Druga deonica, od Paragova do početka obilaznice oko Rume, duga je 16,48 kilometara.

Treća deonica, između petlji Novi Sad jug i Petrovaradin istok, duga je 3,4 kilometra, dok obilaznica oko Rume, kao četvrta deonica, ima dužinu od 10,52 kilometra.

Glavni izvođač radova je kompanija China Road and Bridge Corporation, dok je investitor i naručilac radova Koridori Srbije.

Na početku trase koridor se povezuje sa auto-putem E-75 Beograd - Novi Sad - Subotica, dok se na kraju nadovezuje na novoizgrađeni auto-put Ruma - Šabac i brzu saobraćajnicu Šabac - Loznica, kao i buduću brzu saobraćajnicu Slepčević - Badovinci.

Time će biti ostvarena direktna veza između AP Vojvodine i zapadnog, odnosno severozapadnog dela Srbije.

Koridor će biti povezan i sa auto-putem E-70, čime će se dodatno unaprediti saobraćajna povezanost važnih regionalnih centara poput Novi Sad, Ruma, Šabac i Loznica, ali i ojačati saobraćajne veze Srbije sa Bosna i Hercegovina i Hrvatska.

Kako su ranije saopštili u Koridorima Srbije, među najznačajnijim efektima realizacije projekta su poboljšanje regionalne dostupnosti, rasterećenje saobraćaja u urbanim zonama Novog Sada, Iriga i Rume, kao i izmeštanje tranzitnog saobraćaja iz područja Nacionalni park Fruška gora zahvaljujući izgradnji tunela Iriški venac, koji će sa 3,5 kilometara biti najduži tunel u Srbiji.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ovišao je radove na izgradnji mosta preko Dunava kod Petrovaradina u julu prošle godine i tom najavio da će biti otvoren pre kraja 2026. godine.

"Srećan sam što sam danas ovde sa vama u Novom Sadu. Ovaj most je već 70 odsto fizički završen. Tri mosta se grade u Novom Sadu. I zapamtite, dragi prijatelji, ostaće ovo vreme zapamćeno kao vreme u kojem ste najviše gradili i najviše radili", rekao je tada Vučić.

Autor: Pink.rs