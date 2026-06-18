'OVO JE ARHITEKTONSKO REMEK DELO, ČUDO - VELIČANSTVEN PODUHVAT 'Vučić obišao radove glavne konstrukcije mosta preko Dunava na Fruškogorskom koridoru

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi radove i prisustvuje spajanju glavne mostovske konstrukcije na mostu preko Dunava u okviru Fruškogorskog koridora u Novom Sadu.

PREDSEDNIK VUČIĆ STIGAO U NOVI SAD

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Novi Sad, gde obilazi radove na Fruškogorskom koridoru i mostu preko Dunava kod Petrovaradina.

- Ovo zaista divno izgleda, kilometar i sedamsto metara. Veličanstven most. I ovo su uradili Kinezi, mi ne bismo ovo mogli da izvedemo, nemamo mi tog znanja u ovom trenutku - rekao je Vučić kada je ugledao konstrukciju novog mosta preko Dunava.

Predsednik je istakao da je ovo samo jedan od plodova našeg čeličnog prijateljstva sa bratskim kineskim narodom.

Vučić je zatražio od nadležnih da mu kažu kada se očekuje otvaranje, na šta je dobio odgovor - ako sve prođe kako treba, za godinu dana će biti gotovo, a predsedniku je rečeno da će i Iriški venac biti završen do kraja godine.

- To je značajan prekorak koji smo očekivali. A što ne može ovuda do kraja godine ako ste rekli do kraja godine? Hoće li neko da mi odgovori? - pitao je Vučić, nezadovoljan zbog kašnjenja u radovima.

- Dovedete me u poziciju da ono što su divne stvari da se to svaki put pretvori u to da sebi moram da objašnjavam zašto svaki put kasnimo, bar mi kažite istinu da znam kad će se otvoriti. Dogovarali smo se da bude do kraja godine, je li tako bilo? Sada kasnimo šest meseci. Nije problem, to su neverovatne stvari i ogromni koraci napred u budućnost, ali nije dobro svaki put narodu kažemo jedno, a onda moramo da produžimo. Bolje kažite kako stvari stoje, pa da ljudi znaju kad to da očekujemo. Pitam vas, kada otvaramo ceo Fruškogorski koridor? - pitao je Vučić, na šta je dobio odgovor da će u celini koridor biti otvoren za dve i po godine.

VUČIĆ SE OBRAĆA NAKON OBILASKA

Vučić je istakao velike probleme sa kojim se suočava država kada gradi velike projekte.

- Niko neće da bude na strani države, uvek ste svi protiv države. Hoćete da gradite auto-puteve, a nijedna opština neće da otvori kamenolom. Mi smo plaćali penale američkoj kompaniji koja je radila, zato što nismo mogli da obezbedimo pristup kamenolomu zbog nekih demonstranata. Insistirali ste, zato sam vam rekao sve - rekao je Vučić.

On kaže da je i projektna dokumentacija često uzrok odlaganja.

- Dakle, nije sporno da se radi, sve je to lepo, ali često se na kraju produže rokovi završetka. Otvaramo uskoro Kuzmin-Sremska Rača, voleo bih da se završi i put do Tuzle. Ono što je važno je da to otvorimo. Otvorićemo gotovo sve do Golupca, zatim Vrba-Adrani, koji će da spoji ovaj deo od Kraljeva sa jugoistočnom stranom, prema Vrnjačkoj Banji Kada budemo imali tako kompletiran Moravski koridor onda smo stvarno sve uradili - rekao je Vučuć.

Kaže da su naši auto-putevi bolji nego u mnogim evropskim zemljama, i da dajemo mnogo novca za održavanje - oko 500 miliona.

- Kod nas kada vidite rupu na auto-putu, to je ravno svetskom čudu. Zato ljudi da se ne ljute kada vide naše radnike, što će da izgube minut ili dva, sada je građevinska sezona najjača i sada je vreme da to radimo. Vi krenete iz Vrbasa, i stižete u Loznicu za sat i 10 minuta. A nekada je bilo potrebno tri sata i 15 minuta. To su ogromne razlike i veliki napredak. Ovo su pravi pravcati poduhvati, ja sam zahvalan našim kineskim prijateljima što mogu da nam pokažu kako se to rade. Danas svi hoće da budu tašna, mašna i sekretarica. A Kinezi rade, i znaju kako da rade. Nekada smo i mi znali da radimo ovakve projekte... Svi misle da je dovoljno samo da sve lepo upakujete, a jedino Kinezi danas sve rade i sve grade - rekao je Vučić.

Pogledajte koliko je to lep most, bukvalno fantastično izgleda, rekao je on gledajući završetak radova.

OBRAĆANJE KINESKOG AMBASADORA

Kineski ambasador Li Ming kaže da je poseta predsednika Vučića Kini bila vrlo dirljiva, i da smo još jednom videli dokaz prijateljstva dva naroda.

- Moram da kažem da je posle ove posete čelično prijateljstvo postalo još jače, a predsednik Vučić vodi narod Srbije na putu izgradnje i napretka Srbije - rekao je ambasador Li Ming.

Gradeći ovaj most, narod Srbije i predsednik Vučić idu putem prosperiteta, istakao je on.

- Puštanjem ove cele saobraćajnice u saobraćaj moći ćemo da kažemo da je na novi način spojena cela Srbija, ali i dalje, sa regionom. Kineski i srpski narod zajednički, ruku pod ruku, razvijaju svoje prijateljstvo i grade projekte od velikog značaja. I Kina će uvek biti najpouzdaniji i najiskreniji prijatelj Srbije - rekao je on.

- Živela Kina, živela Srbija - rekao je Li Ming na srpskom na kraju obraćanja.

OBRAĆANJE PREDSEDNIKA VUČIĆA

Predsednik Vučić je rekao da uprkos ljutnji koju ne skriva zbog hiljadu stvari, ipak ne može da sakrije zanos i oduševljenje onim što vidi.

- Toliko je lep ovaj most, a nije mi tako izgledalo prošli put. Ovo izgleda kao pravo malo arhitektonsko remek delo, čudo, a nije malo, već je kilometar i 700 metara dugačak. Spajaće Bačku sa Sremom, ali i dalje sa Mačvom, ako hoćete i Beogradom, RS i BiH. Jedan veličanstven poduhvat, i mnogo sam srećan, čestitam svim našim ljudima koji su radili na ovome, kineskim partnerima na odgovornosti i ozbiljnosti - kazao je predsednik.

Ističe da su mnogi nalazili izgovore zašto radovi kasne, ali da je važno da se ide napred.

- Ovo je dokaz ogromnog napretka Srbije. Već danas imamo mnogo više kilometara urađenih u poslednjih 12-13 godina nego u prethodnih 60 godina. Ali broj kilometara se drastično uvećava iz dana u dan, i nastavićemo da otvaramo. Bitno je da će ljudima moći da služi i za jakanje lokalne ekonomije, snaženje drugih krajeva Srbije, a ne samo Beograda i Novog Sada - rekao je predsednik.

Kaže da moramo pokazati otpornost naše privrede, da bismo bili spremni za sve ono što sledi.

- Uskoro očekujemo nove velike projekte iz drugih oblasti, otvaranje fabrika o kojima smo već govorili, i verujem da će ljudi u Srbiji biti zadovoljni i da će se radovati napretku svoje zemlje. Da podsetim, neki su se bunili protiv ovog mosta, a pogledajte sada kako čudesno izgleda, kako će da bude lep za svakoga ko voli svoju zemlju i svoj grad. Živelo prijateljstvo Srbije i Kine, živela Srbija.

PREDSEDNIK VUČIĆ ODGOVARA NA PITANJA NOVINARA

Predsednik je, na pitanje o problemima tokom izgradnje, Vučić kaže da su ljudi naučili da zloupotrebljavaju svoja prava, a da imaju minimum obaveza.

- Ovde nije bilo do ljudi, već do nas, mi se nismo dovoljno posvetili tome. Sve drugo će biti urađeno na vreme, to su ogromni poduhvati, poput najdužeg tunela u Srbiji, i sve je to u redu, i sve ćemo to da otvorimo i završimo za manje od godinu dana, a ostaće nam tim 12 kilometara, zato što nismo dovoljno radili na eksproprijaciji. Ne mogu ljudi da rade ako imaju problem sa zemljištem. Uradićemo, biće kašnjenja, i ta deonica Paragovo-Petrovaradin kada završimo sve će biti drugačije. Kada završimo taj čep, to će biti gotovo - kazao je Vučić.

Na pitanje o primirju Irana i Amerike, Vučić je čestitao Trampu i Pezeškijanu na postignutom dogovoru.

- Pročitao sam te tačke, ima tu stvari koje su još maglovite, ali je ovo veoma značajan prvi korak. Nadam se da u prvih 60 dana će moći da osiguraju dugoročno mir. Verujem da će rešiti i tačke za koje se sada ne vidi kako se rešavaju tačno, od Ormuskog moreuza do nuklearnog programa Irana. Verujem da će mir ostati trajno uspostavljen, neće to biti jednostavno, ali se nadam tome. Kao prva posledica, mogli ste da vidite da je brent nafta pala na 78 dolara. Što se ne vidi na kotacijama odmah, ali očekujem da koliko sutra donesemo odluku da vratimo 10 odsto akciza, da ne bude 20 odsto, a da cena nafte ide naniže. Da se i ljudima i državi olakša. Pa da vidimo sledeće nedelje da u potpunosti ukinemo to što se država odricala dela akciza - rekao je on.

Što se tiče Ukrajine, kaže da je sve teža situacija i u Kijevu, i u Moskvi i u Peterburgu, i da se plaši da to ne ide u dobrom smeru.

O događaju u Novom Sadu, na kom će govornik biti Dinko Gruhonjić, Vučić kaže da nema problem da sasluša bilo koga.

- Pa ni Gruhonjića, i da kažem da se ne slažem sa bilo čime. Ne znam kada smo počeli da se plašimo drugačije reči i stava. Plašim se da su studenti blokaderi nametnuli taj stav u kojem ako nisi 100 odsto za nešto što predlažu, onda si ti krivac. Šta god da kažu, mi ćemo svojim idejama da se borimo protiv toga. Da li bi voleli Vojvodinu državu, da znamo da bi voleli. Da li bi voleli srpsku državu bez srpske crkve, da znamo da bi voleli. Mi ne volimo to, i ne moramo da se obračunavamo na ulicama zbog toga. Čini mi se da je jasno ko će za šta dobiti većinsku podršku od naroda. A kada pitate za gospodina Antonijevića, sve je to u redu, ali nisam hteo ni da zabranjujem ni da intervenišem, samo sam se sklonio, svako neka radi svoj posao, a naše je da merimo ko je kako radio - kazao je predsednik.

Kaže da je Ziđin izvoznik broj 1 i tri u našoj zemlji u ovom trenutku, a LingLong izvoznik broj pet, i da strahovito doprinose našoj ekonomiji.

- Očigledno je da u geopolitičkom sukobu u kom su svi protiv svih, gde se izdvajaju Kina i SAD, a svi ostali su manji, regionalni igrači, u svemu tome mi mali plaćamo cenu. Ne zaboravite da se suočavamo i sa problemima sa železarom zbog kvota koje nameće EU, ne samo kvota već i količina koje mogu da odu, i stalno smo u kontaktu. Danas ja mislim Jagoda Lazarević govori sa šefom kabineta Šefčoviča. Koliko čujem i LingLong preuzima pravne akcije da zaštiti svoj izvoz, i verujem da ćemo kroz dijalog sa Amerikancima uspeti da pomognemo našoj kompaniji iz Bora, koja nam drži istok Srbije u životu - rekao je on.

Dodaje da je zahvalan kineskim prijateljima što su izdržali godine gubitaka, i nisu to prodali za jedan dolar nazad.

- Već trpe gubitke zato što su prijateljstvo i reč predsednika Sija vredniji od stotina miliona evra. I za nas je to spas, slično i sa LingLongom u Zrenjaninu, i sa rudnicima u Boru - kazao je predsednik.

Vučić dodaje da svuda ide slobodno, i da je bio u centru Novog Sada barem desetak puta.

- Imaćemo, verujem da će to biti najveći skup u istoriji severa Srbije. Sada smo izabrali Beograd po treći put, da bismo predstavili važne stvari za budućnost. Mi ne pravimo performans radi performansa, da bismo napravili sliku za Instagram, već da predstavimo plan i program, da pokažemo brigu ljudima, šta je to što ljudi mogu da očekuju, kakve plate, penzije, kakvu politiku, koje će ime naše liste biti, kako se obraćamo građanima, da još jedanput pozovemo na zajedništvo i sa onima koji, poput vas, ne mogu da istrpe ni drugačiju reč. A to, da li smem ili ne smem da odem u Novi Sad, borio sam se više nego svi vi za svoju zemlju, radio napornije i više, nisam imao godišnje odmore, sve što su imali drugi ljudi. Nekada je to bilo tri dana, nekada dva, nekada jedan. Nikada nisam imao slobodne vikende, meni su subota i nedelja uvek radni dani. Dao sam sve od sebe da ova zemlja ide napred, i verujem da sam, uz pomoć naroda, uspeo u tome. Ovaj most je, što Maja reče, kao za razglednicu. To je neko morao da uradi, a najlakše je samo zanovetati i kritikovati. Sve to vreme je vaš odgovor na rad i trud bio: "Ti Vučiću nisi čovek". Nemate šta da me pitate o mostu, o putu, jedino me da me predstavite kao da sam lud, da mi otac nije otac, pa sve one laži od zvučnog topa do Sarajevo safarija i ubijenog dečaka u Valjevu, služilo je da me predstavite kao monstruma - rekao je predsednik.

O PROJEKTU

Most preko Dunava u Novom Sadu dobija konačan oblik, a nova saobraćajnica duga je 1.700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni deo preko Dunava ima raspon od 505,75 metara.

Most će povezati Petrovaradin sa auto-putem E-75 na bačkoj strani reke i preuzeti deo tranzitnog teretnog saobraćaja, čime će biti smanjen prolazak kamiona kroz Petrovaradin i Novi Sad.

Po završetku radova biće uspostavljena i bolja povezanost pravaca Subotica–Novi Sad–Beograd i Novi Sad–Zrenjanin–Beograd sa Fruškogorskim koridorom i Rumom.

Most se prema podacima Koridora Srbije sastoji od severne prilazne konstrukcije na kaćkoj strani (L=668,62 m), glavne mostovske konstrukcije (L=505,75 m) i južne prilazne konstrukcije na petrovaradinskoj strani (L=488,62 m).

On je sa dvostrukim kratkim pilonima pravougaonog poprečnog preseka, zakošenim prema spolja i visine 25 metara.

Temelj glavnog stuba sa pilonima izgrađen je na šipovima kao i ostali stubovi mosta. Stubovi glavnog raspona temeljeni su na po 37 šipova, prečnika 1,5 etra i dužine oko 37 metara.

Severna prilazna konstrukcija sastoji se od četiri dilatacione celine, uključujući celinu koja prelazi preko severnog odbrambenog nasipa, dok se južna prilazna konstrukcija sastoji od tri dilatacione celine.

Fruškogorski koridor, čiji je završetak planiran tokom 2026. godine, deo je putnog pravca Novi Sad - Ruma - Šabac - Loznica - granica sa Bosnom i Hercegovinom.

Ukupna ugovorena vrednost izgradnje Fruškogorskog koridora iznosi oko 606 miliona evra, a u tu cenu uključen je kompletan koridor, odnosno brza saobraćajnica Novi Sad - Ruma sa tunelom Iriški venac, mostom preko Dunava kod Petrovaradina i svim pratećim objektima.

Na ovoj trasi nalaziće se i najduži tunel u Srbiji, Iriški venac, dug 3,5 kilometara, kao i most preko Dunava kod Petrovaradina.

Izgradnja Fruškogorskog koridora počela je 1. maja 2021. godine, a projekat je podeljen na četiri deonice.

Ukupna dužina brze saobraćajnice Novi Sad - Ruma iznosi 44,41 kilometar.

Prva deonica, od petlje Petrovaradin istok do Paragova, zajedno sa planiranom trasom državnog puta IIA reda broj 100 od Žeželjevog mosta do petlje Petrovaradin istok, duga je 14,01 kilometar.

Druga deonica, od Paragova do početka obilaznice oko Rume, duga je 16,48 kilometara.

Treća deonica, između petlji Novi Sad jug i Petrovaradin istok, duga je 3,4 kilometra, dok obilaznica oko Rume, kao četvrta deonica, ima dužinu od 10,52 kilometra.

Glavni izvođač radova je kompanija China Road and Bridge Corporation, dok je investitor i naručilac radova Koridori Srbije.

Na početku trase koridor se povezuje sa auto-putem E-75 Beograd - Novi Sad - Subotica, dok se na kraju nadovezuje na novoizgrađeni auto-put Ruma - Šabac i brzu saobraćajnicu Šabac - Loznica, kao i buduću brzu saobraćajnicu Slepčević - Badovinci.

Time će biti ostvarena direktna veza između AP Vojvodine i zapadnog, odnosno severozapadnog dela Srbije.

Koridor će biti povezan i sa auto-putem E-70, čime će se dodatno unaprediti saobraćajna povezanost važnih regionalnih centara poput Novi Sad, Ruma, Šabac i Loznica, ali i ojačati saobraćajne veze Srbije sa Bosna i Hercegovina i Hrvatska.

Kako su ranije saopštili u Koridorima Srbije, među najznačajnijim efektima realizacije projekta su poboljšanje regionalne dostupnosti, rasterećenje saobraćaja u urbanim zonama Novog Sada, Iriga i Rume, kao i izmeštanje tranzitnog saobraćaja iz područja Nacionalni park Fruška gora zahvaljujući izgradnji tunela Iriški venac, koji će sa 3,5 kilometara biti najduži tunel u Srbiji.

Autor: Iva Besarabić