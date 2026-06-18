UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! Vučić obilazi radove i prisustvuje spajanju glavne konstrukcije mosta preko Dunava na Fruškogorskom koridoru

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi radove i prisustvuje spajanju glavne mostovske konstrukcije na mostu preko Dunava u okviru Fruškogorskog koridora u Novom Sadu.

PREDSEDNIK VUČIĆ STIGAO U NOVI SAD

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Novi Sad, gde obilazi radove na Fruškogorskom koridoru i mostu preko Dunava kod Petrovaradina.

- Ovo zaista divno izgleda, kilometar i sedamsto metara. Veličanstven most. I ovo su uradili Kinezi, mi ne bismo ovo mogli da izvedemo, nemamo mi tog znanja u ovom trenutku - rekao je Vučić kada je ugledao konstrukciju novog mosta preko Dunava.

Predsednik je istakao da je ovo samo jedan od plodova našeg čeličnog prijateljstva sa bratskim kineskim narodom.

Vučić je zatražio od nadležnih da mu kažu kada se očekuje otvaranje, na šta je dobio odgovor - ako sve prođe kako treba, za godinu dana će biti gotovo, a predsedniku je rečeno da će i Iriški venac biti završen do kraja godine.

- To je značajan prekorak koji smo očekivali. A što ne može ovuda do kraja godine ako ste rekli do kraja godine? Hoće li neko da mi odgovori? - pitao je Vučić, nezadovoljan zbog kašnjenja u radovima.

- Dovedete me u poziciju da ono što su divne stvari da se to svaki put pretvori u to da sebi moram da objašnjavam zašto svaki put kasnimo, bar mi kažite istinu da znam kad će se otvoriti. Dogovarali smo se da bude do kraja godine, je li tako bilo? Sada kasnimo šest meseci. Nije problem, to su neverovatne stvari i ogromni koraci napred u budućnost, ali nije dobro svaki put narodu kažemo jedno, a onda moramo da produžimo. Bolje kažite kako stvari stoje, pa da ljudi znaju kad to da očekujemo. Pitam vas, kada otvaramo ceo Fruškogorski koridor? - pitao je Vučić, na šta je dobio odgovor da će u celini koridor biti otvoren za dve i po godine.

VUČIĆ SE OBRAĆA NAKON OBILASKA

Vučić je istakao velike probleme sa kojim se suočava država kada gradi velike projekte.

- Niko neće da bude na strani države, uvek ste svi protiv države. Hoćete da gradite auto-puteve, a nijedna opština neće da otvori kamenolom. Mi smo plaćali penale američkoj kompaniji koja je radila, zato što nismo mogli da obezbedimo pristup kamenolomu zbog nekih demonstranata. Insistirali ste, zato sam vam rekao sve - rekao je Vučić.

On kaže da je i projektna dokumentacija često uzrok odlaganja.

- Dakle, nije sporno da se radi, sve je to lepo, ali često se na kraju produže rokovi završetka. Otvaramo uskoro Kuzmin-Sremska Rača, voleo bih da se završi i put do Tuzle. Ono što je važno je da to otvorimo. Otvorićemo gotovo sve do Golupca, zatim Vrba-Adrani, koji će da spoji ovaj deo od Kraljeva sa jugoistočnom stranom, prema Vrnjačkoj Banji Kada budemo imali tako kompletiran Moravski koridor onda smo stvarno sve uradili - rekao je Vučuć.

Kaže da su naši auto-putevi bolji nego u mnogim evropskim zemljama, i da dajemo mnogo novca za održavanje - oko 500 miliona.

- Kod nas kada vidite rupu na auto-putu, to je ravno svetskom čudu. Zato ljudi da se ne ljute kada vide naše radnike, što će da izgube minut ili dva, sada je građevinska sezona najjača i sada je vreme da to radimo. Vi krenete iz Vrbasa, i stižete u Loznicu za sat i 10 minuta. A nekada je bilo potrebno tri sata i 15 minuta. To su ogromne razlike i veliki napredak. Ovo su pravi pravcati poduhvati, ja sam zahvalan našim kineskim prijateljima što mogu da nam pokažu kako se to rade. Danas svi hoće da budu tašna, mašna i sekretarica. A Kinezi rade, i znaju kako da rade. Nekada smo i mi znali da radimo ovakve projekte... Svi misle da je dovoljno samo da sve lepo upakujete, a jedino Kinezi danas sve rade i sve grade - rekao je Vučić.

Pogledajte koliko je to lep most, bukvalno fantastično izgleda, rekao je on gledajući završetak radova.

O PROJEKTU

Most preko Dunava u Novom Sadu dobija konačan oblik, a nova saobraćajnica duga je 1.700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni deo preko Dunava ima raspon od 505,75 metara.

Most će povezati Petrovaradin sa auto-putem E-75 na bačkoj strani reke i preuzeti deo tranzitnog teretnog saobraćaja, čime će biti smanjen prolazak kamiona kroz Petrovaradin i Novi Sad.

Po završetku radova biće uspostavljena i bolja povezanost pravaca Subotica–Novi Sad–Beograd i Novi Sad–Zrenjanin–Beograd sa Fruškogorskim koridorom i Rumom.

Most se prema podacima Koridora Srbije sastoji od severne prilazne konstrukcije na kaćkoj strani (L=668,62 m), glavne mostovske konstrukcije (L=505,75 m) i južne prilazne konstrukcije na petrovaradinskoj strani (L=488,62 m).

On je sa dvostrukim kratkim pilonima pravougaonog poprečnog preseka, zakošenim prema spolja i visine 25 metara.

Temelj glavnog stuba sa pilonima izgrađen je na šipovima kao i ostali stubovi mosta. Stubovi glavnog raspona temeljeni su na po 37 šipova, prečnika 1,5 etra i dužine oko 37 metara.

Severna prilazna konstrukcija sastoji se od četiri dilatacione celine, uključujući celinu koja prelazi preko severnog odbrambenog nasipa, dok se južna prilazna konstrukcija sastoji od tri dilatacione celine.

Fruškogorski koridor, čiji je završetak planiran tokom 2026. godine, deo je putnog pravca Novi Sad - Ruma - Šabac - Loznica - granica sa Bosnom i Hercegovinom.

Ukupna ugovorena vrednost izgradnje Fruškogorskog koridora iznosi oko 606 miliona evra, a u tu cenu uključen je kompletan koridor, odnosno brza saobraćajnica Novi Sad - Ruma sa tunelom Iriški venac, mostom preko Dunava kod Petrovaradina i svim pratećim objektima.

Na ovoj trasi nalaziće se i najduži tunel u Srbiji, Iriški venac, dug 3,5 kilometara, kao i most preko Dunava kod Petrovaradina.

Izgradnja Fruškogorskog koridora počela je 1. maja 2021. godine, a projekat je podeljen na četiri deonice.

Ukupna dužina brze saobraćajnice Novi Sad - Ruma iznosi 44,41 kilometar.

Prva deonica, od petlje Petrovaradin istok do Paragova, zajedno sa planiranom trasom državnog puta IIA reda broj 100 od Žeželjevog mosta do petlje Petrovaradin istok, duga je 14,01 kilometar.

Druga deonica, od Paragova do početka obilaznice oko Rume, duga je 16,48 kilometara.

Treća deonica, između petlji Novi Sad jug i Petrovaradin istok, duga je 3,4 kilometra, dok obilaznica oko Rume, kao četvrta deonica, ima dužinu od 10,52 kilometra.

Glavni izvođač radova je kompanija China Road and Bridge Corporation, dok je investitor i naručilac radova Koridori Srbije.

Na početku trase koridor se povezuje sa auto-putem E-75 Beograd - Novi Sad - Subotica, dok se na kraju nadovezuje na novoizgrađeni auto-put Ruma - Šabac i brzu saobraćajnicu Šabac - Loznica, kao i buduću brzu saobraćajnicu Slepčević - Badovinci.

Time će biti ostvarena direktna veza između AP Vojvodine i zapadnog, odnosno severozapadnog dela Srbije.

Koridor će biti povezan i sa auto-putem E-70, čime će se dodatno unaprediti saobraćajna povezanost važnih regionalnih centara poput Novi Sad, Ruma, Šabac i Loznica, ali i ojačati saobraćajne veze Srbije sa Bosna i Hercegovina i Hrvatska.

Kako su ranije saopštili u Koridorima Srbije, među najznačajnijim efektima realizacije projekta su poboljšanje regionalne dostupnosti, rasterećenje saobraćaja u urbanim zonama Novog Sada, Iriga i Rume, kao i izmeštanje tranzitnog saobraćaja iz područja Nacionalni park Fruška gora zahvaljujući izgradnji tunela Iriški venac, koji će sa 3,5 kilometara biti najduži tunel u Srbiji.

Autor: Iva Besarabić