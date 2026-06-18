'NAJVAŽNIJA REČ U NAŠIM ODNOSIMA JE POVERENJE' Vučić na otvaranju izložbe fotografija Sinhue istakao značaj odnosa sa Kinom, pa objasnio zašto je naša bratska zemlja toliko uspešna

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje otvaranju svečane izložbe fotografija kineske novinske agencije Sinhua, posvećene prijateljstvu naroda Kine i Srbije.

Otvaranje izložbe održava se u Kineskom kulturnom centru.

Izložba donosi izbor fotografija koje prikazuju dugogodišnje odnose dve zemlje, kao i saradnju u različitim oblastima, a događaj se održava u okviru kulturne razmene i jačanja bilateralnih veza Srbije i Kine.

"Neka svetlost našeg čeličnog prijateljstva zasija na putu saradnje Kine i Srbije" zvanični je naslov izložbe.

Vučić stigao u Kineski kulturni centar

Predsednik Vučić stigao je u Kineski kulturni centar i iz prvog reda posmatrao prezetnaciju kineske novinarske agencije Sinhua.

Današnja izložba predstavlja svojevrsni prikaz onoga što je u prethodnih deset godina urađeno u okviru veličanstvene saradnje između naših dveju zemalja. Na izložbi je prikazano preko 70 fotografija koje oslikavaju duboko prijateljstvo i zajednične uspehe naših naroda.

Obračanje predsednika Vučića

Predsedniku Vučiću uručen prvi primerak knjige koju je objavila kineska agencija Sinhua.

- Dragi prijatelji, predsednik Si je jednom rekao da kinesko kulturno samopouzdanje potiče iz bogatog istorijskog nasleđa, ali i sposobnosti da stvaramo vrednosti u novoj eri. Današnja izložba fotografija nije nešto što treba da ovekoveči prošlost, već da nam iz tragova prošlosti ukaže na puteve budućnosti.

On je istakao da je predsednik Si tokom svojih velikih državničkih govora uvek naglašavao da kulturno samopouzdanje predstavlja temelj na kome se gradi moderna država i ostvaruje globalni dijalog.

- Meni je danas izuzetna čast što ovde mogu da vas pozdravim, u mestu koje predstavlja simbol snažne kulturne razmene naših naroda. Danas smo se okupili da obeležimo istoriju, proslavimo sadašnjost i zajedno pogledamo u budućnost jednog od najneverovatnijih i najčvršćih prijateljstava u svetu - istakao je predsednik Vučić.

- Mi smo pre tačno deset godina potpisali strateško prijateljstvo sa NR Kinom i znam da kada mnogi slušaju moje reči i ovde u Srbiji i neretko na zapadu, da oni misle da su one rogopadne i ne pripadaju savremenom vremenu, ali uvek umesto reči možete da analizirate dela i kada pogledam šta je Kina uradila u posednjih deset godina ali i generalno otkako je predsednik Si došao na vlast. I tako iz godine u godinu, sa različitih mesta širom sveta slušam kako Kina neće još dugo moći da izdrži, kako se suočava sa mnogim problemima, kao da ih mi nemamo mnogo izraženije ovde u Evropi, ali nekako uvek Kina zahvaljujući svom planiranju, petogodišnjem planu, marljivošću, uvek ostvaruje sve bolje rezultate, samo mi kao kontinent rekao bih i šire zapadna civilizacija polako ali sigurno zaostajemo i sve slike koje ćemo danas videti iz kojih sam mnogo mogao da naučim o NR Kini vrede više do 1000 reči. Te fotografije su letopis naše zajedničke sudbine i ja sam u zahvalnost predsedniku Siju koji mi je omogućio da ovo vidim, imao priliku da posetim muzej Komunističke partije u Pekingu i Šangaju, iz tih fotografija mnogo sam naučio o kineskom narodu, državi, nepobedivosti rada, marljivosti, posvećenosti i ljubavi prema otadžbini. Onaj ko vodi državu, on sve mora da vidi bolje od svih ostalih. - istakao je predsednik Vučić.

Predsednik je istakao da danas zahvaljujući ovom prijateljstvu 5.000 ljudi u Smederevu prima svoju platu i još 10.000 kooperanata i da železara više nikada ne bi radila da nije ovog prijateljstva i predsednika Sija, čime je Srbija dobila ogromnu podršku, ogroman ekonomski podstrek, ali istovremeno se tu pokazalo i ko joj je iskren prijatelj, ističući da su uzaludni pokušaji i pomisao da će neko sankcijama da uspori Kinu, ispričajući anegdotu iz svojih dečačkih dana o snazi vode.

- Vodu da zaustavite ne možete. Prirodu onoga ko je snažniji i uspešniji ne možete da zaustavite. Sve te sankcije, protekcionističke mere koje se prave protiv Kine ne mogu da uspeju. Bio sam prisutan tokom istorijskog govora predsednika Kine u Davosu, kada je predsednik Si pokazao da je svet okrenut naopačke i pokazao dominaciju Kine u budućnosti. Kina će nastaviti da raste, da se razvija i da polako brane na tom putu ruše i pobeđuju još ubedljivije. Kinezi imaju oko tigra, žele uspeh i da se vrate na mesto na kom su bili pre 300 i 400 godina. Moramo da učimo i borimo se za svoju zemlju još snažnije. Ove godine bićemo druga ili treća zemlja u Evropi po stopi rasta, sledeće godine po prognozi MMF-a najbrže rastuća evropska ekonomija. Mislite da sam zadovoljan, da je dovoljno? To je mnogo manje od rasta Kine. Moraćemo da radimo mnogo više da bismo se takmičili sa najboljim zemljama sveta. Moramo da razumemo realnost, da ponekad kupujemo vreme, da ponekad popustimo u stvarima u kojima inače ne bismo, ali da dobro razumemo šta se to dešava malo dalje od nas i razumemo šta dolazi - istakao je predsednik Vučić.

On je potom objasnio zašto je Kina toliko uspešna i koja su to ključna područja u kojima Kina ide korak ispred čitavog zapadnog sveta.

- Najvažnija reč u našim odnosima jeste poverenje. Ja imam ogromno poverenje u predsednika Sija. Deset puta smo se susreli u 10 godina. Zamislite tu čast za predsednika jedne male zemlje kao što je Srbija. Možete da mislite koliko sam naučio od njega i šta sam sve shvatio. Nekada sam se dičio što sam znao sve američke države i njihove glavne gradove, sada sam predsedniku Siju rekao da danas znam sve kineske provincije i njihove glavne gradove.

Obraćanje direktora novinarske agencije Sinhua

Nakon zvaničnog otvaranja izložbe, okupljenima je prikazano video-obraćanje direktora novinarske agencije Sinhua, koji je pozdravio okupljene goste i istakao da su Kina i Srbija čelični prijatelji koji su prošli kroz mnoga iskušenja i delili dobro i zlo. On je pozdravio plodonosnu saradnju naših predsednika.

- Sa deset sastanaka u poslednjih deset godina unapredili su kinesko-srpske odnose, posebno tokom posete predsednika Sija Đinpinga 2024. godine, kada je najavljeno produbljivanje sveobuhvatnog partnerstva, što je postala nova prekretnica našeg prijateljstva - istakao je direktor agencije Sinhua, nakon čega se osvrnuo na istorijsku posetu predsednika Vučića Kini, koja je učvrstila naše prijateljstvo i otvorila još vrata za našu saradnju.

On je ocenio da naše prijateljstvo dolazi iz velikog političkog poverenja, ali i bratskim vezama naših naroda, a da prikazane fotografije teče naše iskreno prijateljstvo, koje pokazuju i sadašnjost i budućnost naše saradnje.

Obraćanje ambasadora Kine Lija Minga

Kineski ambasador u Beogradu Li Ming obratio se gostima, ističući da mu je veliko zadovoljstvo što se danas otvara ova veličanstvena izložba o prijateljstvu naših naroda. On je izrazio toplu dobrodošlicu predsedniku Vučiću i zahvalio mu na dolasku, a zahvalio se i svim prijatlejima koji doprinose našem prijateljstvu.

- Poseta predsednika Vučića Kini izazvala je veliko interesovanje u čitavoj zajednici. Ona je imala istorijski značaj. Ne samo da je unapredila naše odnose na viši nivo, već je značajno unapredila međunarodnu poziciju Srbije - istakao je, pozivajući se na uspostavljanje diplomatskih odnosa Kine i Jugoslavije, u vremenu kada su lideri imali poverenja jedni u druge.

- Narodi Kine i Srbije izdržali su velika iskušenja, i tokom hladnog rata, ali i varvarskog bombardovanja od strane NATO pakta, ostali su čvrsti i krvlju branili suverenitet i skovali lojalnost i prijateljstvo - dodao je, ističući sve uspehe u našoj saradnji koji su usledili kao potvrda ovog lojalnog prijateljstva.

Autor: Iva Besarabić