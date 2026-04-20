'Žao mi je što se nije odazvao pozivu predsednika svoje zemlje' Vučić o Đokićevom susretu sa Martom Kos

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje danas otvaranju novog železničkog mosta na reci Tamiš kod Tomaševca.

Zajedno sa predsednikom otvaranju prisustvuju i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura, predstavnici Infrastruktura Železnica Srbije i izvođača radova.

U svom govoru kojim se obratio prisutnima, govorio je i o Đokićevom susretu sa Martom Kos.

- Već jutros imao susret. Malo je tu EU narušila principe vladavine prava, onako kada im padne na pamet. Siguran sam da će to biti sadržajni razgovori. Jedino mi je žao što se nije odazvao pozivu predsednika svoje zemlje. Plašim se da šalje lošu poruku građanima Srbije. Mislim da ljudi odlično razumeju poruku - naveo je Vučić.

Autor: D.Bošković