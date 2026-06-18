Pogledaje koliko lažu studentsko-blokaderski mediji: I njihovi ljudi ih upozoravaju da se ne sramote (FOTO)

Kako javlja blokaderski medij "Vreme", pasarela kod Ade Ciganlije biće premeštena ni manje ni više nego na Autokomandu.

- Raspisan je tender za premeštanje pešačke pasarele koja bi trebalo da poveže stajalište gradskog prevoza i stanicu Beograd Jug na Autokomandi. Pešačka pasarela koja se trenutno nalazi kod Ade Ciganlije uskoro će biti premeštena na novu lokaciju – Autokomandu - piše Vreme.

Postoji samo jedna poteškoća u vezi sa ovim scenarijom - logistika premeštanja betonske pasarele. Na to je upozorio i tviteraš Zlatko Crnogorac, naklonjen studentima-blokaderima.

- Izbrišite ovaj tvit i nemojte da se blamirate jer je ovo level lupetaranja. Premešta se pasarela kod Tempa koja je čelična konstrukcija. Ova Ada Mol je betonska - poručio je on.

Koliko lažu blokaderski mediji, kad ih i najveće pristalice upozoravaju da se ne sramote!

Autor: Pink.rs