RAKIJA PREČA OD NARODA Blokader Parandilović 'radio' minut i 21 sekundu, ostatak dana proveo u kafani, ALI JE BEZOBRAZNO NAPLATIO PUTNE TROŠKOVE 15.000 dinara (FOTO)

Narodni poslanik Miloš Parandilović juče je navodno proveo čitavih minut i 21 sekundu u Narodnoj skupštini.

Prema nepotvrđenoj objavi na X-u, Parandilović je juče fotografisan u jednom lokalu u centru Beograda, umesto da bude na radnom mestu i radi ono za šta ga narod plaća.

Evo narode, vi da platite gospodinu što je došao iz Priboja za Beograd da lepo jede i pije, umesto da radi ono za šta ga plaćate!



To su blokaderi, šatro se bore protiv korupcije i za pravdu, a evo crno na belo šta oni sami rade! pic.twitter.com/2cGVw6nzYE — Lepotica ili Zver (@IliZver95346) 18. јун 2026.

Priča se dodatno produbljuje ako uzmemo u obzir da je Parandilović navodno uputio dopis Generalnom sekretaru Narodne skupštine, u kome traži isplatu putnih troškova na relaciji Prokuplje-Beograd, budući da "nije stigao" da se upiše u evidenciju prisustnosti.

Bio je juče 38 sekunde u Skupštini! pic.twitter.com/W55MbVmIuI — Koordinator (@koordinatorX) 18. јун 2026.

"Evo narode, vi da platite gospodinu što je došao iz Priboja za Beograd da lepo jede i pije, umesto da radi ono za šta ga plaćate! To su blokaderi, šatro se bore protiv korupcije i za pravdu, a evo crno na belo šta oni sami rade!", stoji u opisu objave.

Bio je 1 minut i 21 sekundu.

15:05:25 do 15:06:46.

Ne menja ništa, samo pokazuje da je preskup njegov minut vremena! — Srpkinja (@Srbipobedjuju) 18. јун 2026.

Dalje se navodi da ovo zadovoljstvo građani plaćaju čak 15.000 dinara, što je verovatno najskuplja 81 sekunda "rada" u istoriji Srbije.

Autor: Pink.rs