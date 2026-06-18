BURAN SASTANAK U STRAZBURU! Vujadinović ogolio sramno ponašanje opozicije: Odbili rad u Evropskom parlamentu i ŠOKIRALI predstavnike EU!

Sastanak Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Srbije i EU u Strazburu doneo je dva dana vrlo otvorene i na momente burne rasprave poslanika srpskog i evropskog parlamenta, objavio je narodni poslanik Milimir Vujadinović na svom Instagram profilu.

Pored najvažnijih tema koje se tiču preporuka OEBS-a, preporuka Venecijanske komisije, pokretanja rada Saveta Javnog servisa Srbije (REM-a), kao i usklađenosti spoljne i bezbednosne politike, neminovno su se nametale i druge teme poput pitanja stanja na Kosovu i Metohiji i opšte političke situacije u Srbiji.

Opozicija bojkotom šokirala predstavnike Evropske unije

Vujadinović je posebno ukazao na upadljivo odsustvo poslanika opozicije, koji već neko vreme bojkotuju rad u mnogim međunarodnim telima, kako navodi, rezignirani što svoja politička viđenja ne mogu da nametnu u tim institucijama.

"Međutim, potrebno je znati da metode jednoumlja i prisile nisu moguće u takvim organizacijama, te da principi delovanja koje pokušavaju nametnuti Srbiji nisu praksa u svetu. To samo govori o iskrenosti u politici blokaderske i takozvane proevropske opozicije, koja kakva god opravdanja pružila, ne može sakriti činjenicu da su opet bojkotovali i odbili rad i raspravu u Evropskom parlamentu, što je vidno šokiralo i predstavnike EU", istakao je Vujadinović.

Odlučna borba za interese Srbije i jasne indidije za otvaranje novih klastera

Sa druge strane, poslanici Srpske napredne stranke su se odlučno borili za stavove Srbije po svim pitanjima, jasno i nedvosmisleno iznoseći argumente, koliko god oni bili nešto što pojedinci ne žele da čuju i uzmu u obzir, a pogotovo po pitanju Kosova i Metohije i stanja u zemlji.

Uprkos različitim stavovima, Vujadinović naglašava da je opšti utisak sa sastanka izuzetno pozitivan kada je u pitanju državni vrh Srbije.

Nezapamćeni napori predsednika Srbije Aleksandra Vučića, srpske Vlade i parlamenta u zadnjim nedeljama stvorili su sve neophodne uslove za otvaranje novih klastera u pregovorima sa Evropskom unijom. Kako zaključuje Vujadinović, postoje jasne indidije da bi, zahvaljujući tom radu, uskoro moglo doći do ozbiljnog napretka i značajnog ubrzanja puta Srbije ka punopravnom članstvu u EU.

Autor: D.S.