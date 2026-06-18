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Starović reagovao na objavu Borka Stefanovića: Blokaderi kao blokaderi, jedino što umeju jeste da opstruišu

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović reagovao je na društvenoj mreži X na objavu Borka Stefanovića koji se nalazi u Briselu.

- Bivši Borislav u pohodu protiv otvaranja Klastera 3, epizoda 479... Blokaderi kao blokaderi, jedino što umeju jeste da opstruišu, opanjkavaju, sprečavaju i zaustavljaju, ali i u tome će na koncu biti neuspešni, jer SRBIJA POBEĐUJE - istakao je Starović.

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Autor: Pink.rs

#Borko Stefanović

#Brisel

#Nemanja Starović

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