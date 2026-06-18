Starović reagovao na objavu Borka Stefanovića: Blokaderi kao blokaderi, jedino što umeju jeste da opstruišu

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović reagovao je na društvenoj mreži X na objavu Borka Stefanovića koji se nalazi u Briselu.

- Bivši Borislav u pohodu protiv otvaranja Klastera 3, epizoda 479... Blokaderi kao blokaderi, jedino što umeju jeste da opstruišu, opanjkavaju, sprečavaju i zaustavljaju, ali i u tome će na koncu biti neuspešni, jer SRBIJA POBEĐUJE - istakao je Starović.

Бивши Борислав у походу против отварања Кластера 3, епизода 479... Блокадери као блокадери, једино што умеју јесте да опструишу, опањкавају, спречавају и заустављају, али и у томе ће на концу бити неуспешни, јер СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ. https://t.co/ix7s2VW9Aq — Nemanja Starović (@nstarovic) 18. јун 2026.

Autor: Pink.rs