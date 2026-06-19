NOVA INVESTICIONA RUNDA ZA ZAPADNI BALKAN: Ako vlade ne poseduju svoju veštačku inteligenciju, ona nije njihova

Drim, suverena kompanija za veštačku inteligenciju i sajber odbranu za vlade i kritičnu infrastrukturu, danas je objavila rundu finansiranja od 260 miliona dolara, čime je vrednost Drima dostigla 3 milijarde dolara samo tri godine nakon njegovog osnivanja.

Rundu su zajedno vodili Bicycle Capital i Group 11, uz učešće Antler, Bain Capital Ventures, Tru Arrow Partners i drugih globalnih investitora.

Finansiranje dolazi nakon skoro 300 miliona dolara ukupne vrednosti ugovora osiguranih otkako je Drim započeo komercijalne operacije krajem 2024. godine. Novi kapital će ubrzati raspoređivanje Drimove suverene veštačke inteligencije i nacionalnih platformi za sajber odbranu širom Evrope, Bliskog istoka, Azije i Amerike.

Decenijama su vlade ulagale u puteve, elektroenergetske mreže, komunikacione mreže i odbrambene sisteme. Ovi sistemi su postali temelj ekonomskog rasta, nacionalne bezbednosti i geopolitičke moći.

Veštačka inteligencija postaje sledeća kritična infrastruktura. Pa ipak, većina vlada ne kontroliše sisteme veštačke inteligencije od kojih sve više zavise.

Oslanjaju se na modele koje su izgradile strane kompanije. Infrastrukturu koju ne poseduju.



Tehnologiju koja se može ograničiti, prekinuti ili povući. Istovremeno, podaci koji pokreću vlade ostaju fragmentirani po ministarstvima, agencijama i kritičnoj infrastrukturi.

Kako veštačka inteligencija postaje centralna za nacionalnu bezbednost, ekonomsku konkurentnost i javne usluge, vlade se suočavaju sa fundamentalnim izborom: da se oslanjaju na sisteme koje ne kontrolišu ili da grade kapacitete koje u potpunosti poseduju.

Drim je osnovan da bi se eliminisao taj kompromis.

- Zemlja je stvorila carstva. Industrija je stvorila nacije. Veštačka inteligencija će stvoriti sledeće super nacije - rekao je Šalev Hulio, suosnivač i izvršni direktor Drima.

- Svaka nacija ima podatke. Malo ko može da ih zaštiti. Manje ko može da ih koristi. Suverena veštačka inteligencija je ključ. Izgradili smo Drim kako bismo pomogli vladama da obezbede svoje informacije, transformišu ih u znanje i pretvore to znanje u nacionalne kapacitete.Budućnost jedne nacije nikada ne bi trebalo da zavisi od tehnologije koju ne kontroliše - naveo je.

Sebastijan Kurc, predsednik i suosnivač Drima i bivši kancelar Austrije, dodao je:

- Ključno pitanje za vlade više nije da li će koristiti veštačku inteligenciju, već da li će je posedovati. Nacije koje žele da kontrolišu svoju budućnost trebaju mogućnost da koriste naprednu veštačku inteligenciju pod sopstvenim autoritetom, na infrastrukturi kojom upravljaju i u skladu sa sopstvenim interesima. Suverena veštačka inteligencija postaje temeljni sloj nacionalne otpornosti, konkurentnosti i bezbednosti. Zemlje koje grade i kontrolišu sopstvene kapacitete veštačke inteligencije biće bolje pozicionirane da zaštite kritičnu infrastrukturu, ojačaju javne usluge, poboljšaju donošenje odluka i zaštite svoje nacionalne interese.

AI: Sledeća strateška vladina infrastruktura Dream je izgradila tri platforme kako bi rešio ovaj izazov.

Sphere pomaže vladama i operaterima kritične infrastrukture da se brane od sajber pretnji nacionalnih država. Platforma kombinuje sajber inteligenciju, upravljanje izloženošću, analizu putanja napada, tehnologiju digitalnih blizanaca i detekciju i reagovanje zasnovane na AI u jedinstveni nacionalni sistem sajber odbrane.

Hero je autonomni istraživač bezbednosti AI koji otkriva ranjivosti, identifikuje putanje napada i rasuđuje poput protivnika brzinom mašine kako bi sprečio najsofisticiranije sajber pretnje.



Hero kontinuirano testira odbranu pod stresom i pomaže vladama da identifikuju slabosti pre nego što to urade napadači.

Atlas je Dream-ova suverena AI platforma. Omogućava vladama da povežu fragmentirane nacionalne podatke, transformišu informacije u strukturirano znanje, rasporede agente i modele AI specifične za misiju i generišu praktične uvide u potpunosti unutar bezbednih okruženja pod kontrolom vlade.

Zajedno, ove platforme omogućavaju vladama da obezbede, razumeju i koriste jednu od svojih najstrateškijih sredstava: informacije.

Perspektiva investitora

- Vlade širom sveta sve više traže bezbedne i suverene načine za primenu veštačke inteligencije - rekao je Šu Njata, suosnivač i upravljački partner kompanije Bicycle Capital.

- Dream je izgradio jedinstvenu platformu na preseku veštačke inteligencije, sajber bezbednosti i vladine tehnologije. Kompanija definiše jednu od najvažnijih tehnoloških kategorija naredne decenije - dodao je.



- Podržali smo Dream u fazi osnivanja i vodili smo ili smo ko-vodili skoro svaku rundu finansiranja od tada - rekao je Dovi Franses, osnivački partner kompanije Group 11.

„To je uverenje, a ne slučajnost. Dream gradi kritičnu infrastrukturu za eru veštačke inteligencije i verujemo da je jedinstveno pozicioniran da definiše ovu kategoriju globalno - dodao je.

O kompaniji Dream

Dream je suverena kompanija za veštačku inteligenciju za vlade i kritičnu infrastrukturu.

Kompanija pomaže nacijama da obezbede svoje najosetljivije informacije, transformišu fragmentirane podatke u praktično znanje i primene naprednu veštačku inteligenciju u potpunosti pod suverenom kontrolom.

Osnovana 2023. godine od strane Šaleva Hulija, bivšeg austrijskog kancelara Sebastijana Kurca i Gila Doleva, Dream služi vladama i organizacijama kritične infrastrukture širom Evrope, Bliskog istoka i Jugoistočne Azije.

Kompanija zapošljava približno 350 ljudi širom Tel Aviva, Abu Dabija i Beča, okupljajući jedan od najiskusnijih svetskih timova stručnjaka za veštačku inteligenciju, sajber bezbednost, obaveštajne poslove i vladinu tehnologiju.

Ovim finansiranjem, Drim je prikupio 412 miliona dolara za izgradnju suverene infrastrukture veštačke inteligencije koju vlade u potpunosti poseduju, kontrolišu i kojom upravljaju.

Autor: D.B.