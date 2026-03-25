Trampov novi plan za veštačku inteligenciju: 'Amerika na prvom mestu' u digitalnoj trci naoružanja

Administracija predsednika Trampa zvanično je predstavila novi Nacionalni politički okvir za veštačku inteligenciju, čime je razvoj i duboko razumevanje najnaprednijih AI tehnologija postavljeno kao ključni stub nacionalne bezbednosti i imperativ politike „Amerika na prvom mestu“.

Ovaj dokument jasno definiše da ovladavanje takozvanom „graničnom“ veštačkom inteligencijom više nije samo pitanje ekonomskog prestiža, već predstavlja egzistencijalnu neophodnost za zaštitu američkih interesa i očuvanje globalne tehnološke dominacije.

Kancelarija direktora nacionalne obaveštajne službe (ODNI) već je preduzela odlučne korake ka implementaciji ove strategije kroz unapređenje tehničke ekspertize i operativnih kapaciteta unutar cele obaveštajne zajednice. Nadležni organi naglašavaju da se ovi napredni alati aktivno koriste za preciznu procenu rizika i održavanje strateške prednosti nad stranim protivnicima. Fokus je stavljen na primenu AI modela koji omogućavaju analizu pretnji u realnom vremenu, čime se direktno parira digitalnim strategijama rivalskih država.

Bela kuća je uz ovaj okvir priložila i detaljne zakonodavne preporuke, datirane 20. marta 2026. godine, koje služe kao precizna mapa puta za delovanje Kongresa u narednom periodu. Predviđeno je da ove mere značajno ubrzaju razvoj AI kapaciteta unutar svih državnih agencija, uz istovremeno osiguravanje masovnih resursa za napredna istraživanja koja su od kritičnog značaja za nacionalnu odbranu. Pored toga, plan predviđa uspostavljanje izuzetno strogih pravnih okvira koji će zaštititi američku intelektualnu svojinu od pokušaja krađe ili zloupotrebe od strane stranih aktera.

Ovaj strateški zaokret šalje nedvosmislenu poruku da Vašington ne planira da prepusti lidersku poziciju u oblasti koja će definisati raspodelu moći u 21. veku. Prema stavu administracije, u globalnoj trci za razvoj veštačke inteligencije drugo mesto se ne smatra opcijom, već se insistira na apsolutnoj tehnološkoj nadmoći Sjedinjenih Američkih Država.