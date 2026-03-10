AKTUELNO

Svet

EU uvodi veštačku inteligenciju u kontrolu hrane: TraceMap kao štit protiv prevara i kontaminacije

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Evropska komisija predstavila je TraceMap, inovativnu platformu zasnovanu na veštačkoj inteligenciji (AI), dizajniranu da ubrza otkrivanje prevara sa hranom, kontaminiranih proizvoda i epidemija bolesti prenosivih hranom širom Evropske unije.

Na veoma važnom primeru snabdevanja hranom vidimo kako EU koristi tehnološki suverenitet za zaštitu lanaca snabdevanja hranom. Sposobnost mapiranja „trgovinskih obrazaca i tokova proizvodnje“ u realnom vremenu direktno doprinosi nacionalnoj bezbednosti svake države članice, smanjujući prostor za delovanje aktera koji kroz prehrambene prevare finansiraju ilegalne aktivnosti ili ugrožavaju javno zdravlje.

Ovaj alat predstavlja značajan iskorak u zaštiti potrošača i jačanju otpornosti poljoprivredno-prehrambenih lanaca snabdevanja, omogućavajući nacionalnim organima efikasniji rad bez potrebe za dodatnim resursima.

Kako TraceMap menja bezbednost hrane?

Platforma koristi napredne algoritme za obradu i tumačenje ogromnih količina podataka, fokusirajući se na četiri ključna aspekta:

• Poboljšana procena rizika: Analizom kritičnih podataka, sistem identifikuje potencijalne pretnje brže nego ikada ranije.

• Brza identifikacija veza: TraceMap trenutno pronalazi povezanost između operatera (proizvođača/distributera) i konkretnih pošiljki.

• Nadzor celokupnog lanca snabdevanja: Čim se identifikuje rizik, sistem prati kretanje robe kroz ceo lanac, omogućavajući hitno povlačenje nebezbednih proizvoda sa tržišta.

• Efikasna kontrola uvoza: Alat omogućava bolje targetiranje sumnjivih pošiljki na granicama, u skladu sa novom vizijom EU za poljoprivredu i hranu.

Integracija postojećih sistema (RASFF i TRACES)

Snaga TraceMap-a leži u tome što on ne prikuplja nove podatke, već „pametno“ povezuje i interpretira informacije iz postojećih EU baza podataka, kao što su RASFF (Brzi sistem uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje) i TRACES (Sistem za kontrolu trgovine i ekspertsku analizu).

Ova integracija omogućava istražiteljima da zatvore bezbednosne rupe i ojačaju mere protiv prevara u sektoru gde su finansijski interesi često ispred bezbednosti.

Uspeh u pilot fazi: Slučaj kontaminiranog mleka iz Kine

Efikasnost platforme već je potvrđena u praksi. Pilot verzija TraceMap-a nedavno je korišćena za podršku identifikaciji i povlačenju adaptiranog mleka za bebe, koje je bilo proizvedeno sa kontaminiranim ARA uljem uvezenim iz Kine. Brza reakcija sistema sprečila je širenje nebezbednog proizvoda na tržištu EU.

#EU

#Kontrola hrane

#veštačka inteligencija

POVEZANE VESTI

Društvo

PEČATIRANJE PASOŠA ODLAZI U ZABORAV! Tačno OVOG datuma kreće NOVI sistem ulaska u EU - Evo šta to znači za Srbiju

Extra

Viber uvodi novu funkciju: Prepiske će uz AI rezime linkova biti lakše

Auto/Tech

Nova opcija na Gmail se mnogima neće svideti - imate rok do 10. oktobra da je isključite

Svet

Ovo će biti BUDŽET Evropske unije za narednih 7 godina

Svet

'MAĐARSKA RAZMATRA PRAVNE MERE PROTIV EU' Oglasio se Sijarto zbog zabrane isporuke ruskog gasa

Svet

'Mađarska razmatra pravne mere protiv EU' Oglasio se Sijarto zbog zabrane isporuke ruskog gasa