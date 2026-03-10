EU uvodi veštačku inteligenciju u kontrolu hrane: TraceMap kao štit protiv prevara i kontaminacije

Evropska komisija predstavila je TraceMap, inovativnu platformu zasnovanu na veštačkoj inteligenciji (AI), dizajniranu da ubrza otkrivanje prevara sa hranom, kontaminiranih proizvoda i epidemija bolesti prenosivih hranom širom Evropske unije.

Na veoma važnom primeru snabdevanja hranom vidimo kako EU koristi tehnološki suverenitet za zaštitu lanaca snabdevanja hranom. Sposobnost mapiranja „trgovinskih obrazaca i tokova proizvodnje“ u realnom vremenu direktno doprinosi nacionalnoj bezbednosti svake države članice, smanjujući prostor za delovanje aktera koji kroz prehrambene prevare finansiraju ilegalne aktivnosti ili ugrožavaju javno zdravlje.

Ovaj alat predstavlja značajan iskorak u zaštiti potrošača i jačanju otpornosti poljoprivredno-prehrambenih lanaca snabdevanja, omogućavajući nacionalnim organima efikasniji rad bez potrebe za dodatnim resursima.

Kako TraceMap menja bezbednost hrane?

Platforma koristi napredne algoritme za obradu i tumačenje ogromnih količina podataka, fokusirajući se na četiri ključna aspekta:

• Poboljšana procena rizika: Analizom kritičnih podataka, sistem identifikuje potencijalne pretnje brže nego ikada ranije.

• Brza identifikacija veza: TraceMap trenutno pronalazi povezanost između operatera (proizvođača/distributera) i konkretnih pošiljki.

• Nadzor celokupnog lanca snabdevanja: Čim se identifikuje rizik, sistem prati kretanje robe kroz ceo lanac, omogućavajući hitno povlačenje nebezbednih proizvoda sa tržišta.

• Efikasna kontrola uvoza: Alat omogućava bolje targetiranje sumnjivih pošiljki na granicama, u skladu sa novom vizijom EU za poljoprivredu i hranu.

Integracija postojećih sistema (RASFF i TRACES)

Snaga TraceMap-a leži u tome što on ne prikuplja nove podatke, već „pametno“ povezuje i interpretira informacije iz postojećih EU baza podataka, kao što su RASFF (Brzi sistem uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje) i TRACES (Sistem za kontrolu trgovine i ekspertsku analizu).

Ova integracija omogućava istražiteljima da zatvore bezbednosne rupe i ojačaju mere protiv prevara u sektoru gde su finansijski interesi često ispred bezbednosti.

Uspeh u pilot fazi: Slučaj kontaminiranog mleka iz Kine

Efikasnost platforme već je potvrđena u praksi. Pilot verzija TraceMap-a nedavno je korišćena za podršku identifikaciji i povlačenju adaptiranog mleka za bebe, koje je bilo proizvedeno sa kontaminiranim ARA uljem uvezenim iz Kine. Brza reakcija sistema sprečila je širenje nebezbednog proizvoda na tržištu EU.

