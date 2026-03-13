NOVA ENERGETSKA STRATEGIJA EU: Jeftinija struja i nezavisnost kroz domaće izvore i nuklearnu tehnologiju

Evropska komisija je predstavila sveobuhvatan paket inicijativa sa ciljem da se podstaknu ulaganja u sopstvena rešenja za čistu energiju, ojača otpornost sistema i značajno smanje cene energenata za krajnje korisnike.

Trenutni geopolitički kontekst jasno ukazuje na visoke rizike koje nosi preterano oslanjanje Evrope na uvozna fosilna goriva, dok su građani i privreda opravdano zabrinuti zbog nestabilnih troškova, zbog čega se masovno investiranje u obnovljive izvore nameće kao najpouzdanije srednjoročno rešenje.

Energetski paket usmeren ka građanima postavlja ljude u sam centar tranzicije i pruža neophodnu podršku najranjivijim kategorijama društva. Ove mere su dizajnirane da direktno utiču na smanjenje mesečnih računa i da istovremeno osnaže pojedince da sami proizvode i dele sopstvenu čistu energiju, čime se aktivno suzbija energetsko siromaštvo. Potrošači će dodatno osetiti olakšanje kroz uvođenje mehanizama za bržu promenu dobavljača, niže poreze i takse na električnu energiju, kao i kroz obavezu pružanja transparentnijih informacija o ugovorima i stvarnoj potrošnji.

Da bi se ovi ciljevi ostvarili, Evropi je neophodna korenita transformacija energetskog sistema i prateće infrastrukture. Strategija ulaganja u čistu energiju fokusirana je na premošćivanje jaza između dostupnog privatnog kapitala i ogromnih investicionih potreba, uz mobilizaciju sredstava za modernizaciju mreža i inovativne ekološke tehnologije. Evropska komisija će ovaj plan sprovesti u bliskoj saradnji sa grupacijom Evropske investicione banke, koja planira da u naredne tri godine obezbedi više od 75 milijardi evra finansijske podrške za energetsku tranziciju.

Jačanje evropskih kapaciteta i izgradnja stabilnih lanaca snabdevanja za tehnologije sa nultom neto emisijom ključni su faktori za postizanje potpune strateške autonomije. U tom smislu, nova strategija za male modularne reaktore (SMR) omogućiće državama članicama da već početkom 2030-ih godina puste u rad prve operativne jedinice ovog tipa. Komisija takođe planira dodatnih 200 miliona evra podrške kroz InvestEU program kako bi se kroz garancije za smanjenje rizika ubrzala komercijalna primena inovativnih nuklearnih tehnologija.

Fleksibilan evropski lanac snabdevanja predstavlja osnovu za osiguranje industrijskog vođstva, razvoj visokoobrazovane radne snage i održavanje najviših svetskih standarda bezbednosti. Sve predložene mere nadovezuju se na postojeći akcioni plan za pristupačnu energiju i imaju za cilj dugoročno jačanje evropske konkurentnosti uz smanjenje troškova za domaćinstva. Evropska komisija je najavila da će nastaviti sa uvođenjem dodatnih koraka kako bi se energetska sigurnost i pristupačnost dodatno unapredile u godinama koje dolaze.

