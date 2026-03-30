Brisel odobrio 1,5 milijardi evra za masovnu proizvodnju oružja i modernizaciju ukrajinske vojne industrije

Evropska komisija usvojila je danas ambiciozan program rada vredan 1,5 milijardi evra u okviru Evropskog programa odbrambene industrije (EDIP), sa ciljem da se hitno ojača i modernizuje namenska industrija širom kontinenta.

Ovaj finansijski paket predstavlja ključni korak u naporima Evropske unije da poveća svoje proizvodne kapacitete, osigura tehnološku prednost i ojača otpornost u svetlu radikalno promenjenog bezbednosnog okruženja. Program je dizajniran tako da direktno rešava najhitnije izazove kroz jačanje industrijske baze, intenziviranje saradnje sa Ukrajinom i promovisanje zajedničkih evropskih projekata od zajedničkog interesa.

Najveći deo sredstava, više od 700 miliona evra, biće usmeren na drastično povećanje proizvodnje ključnih komponenti, uključujući protivdronske sisteme, rakete i municiju. Unutar ovog iznosa nalazi se i 260 miliona evra namenjenih Instrumentu za podršku Ukrajini, koji će služiti za obnovu i modernizaciju ukrajinske odbrambene tehnološke i industrijske baze kroz zajedničke projekte sa evropskim partnerima. Pored direktne proizvodnje, Brisel je izdvojio 325 miliona evra za Evropske odbrambene projekte od zajedničkog interesa (EDPCI), koji su otvoreni i za učešće Norveške i Ukrajine, čime se teži stvaranju integrisanijeg i efikasnijeg odbrambenog prostora.

Kako bi se smanjila fragmentacija i povećala efikasnost nabavke, program predviđa 240 miliona evra za zajedničko opremanje država članica i Norveške, fokusirajući se na sisteme protivvazdušne i raketne odbrane, kao i na kopnene i pomorske borbene sisteme.

Poseban segment plana odnosi se na inovacije, gde je 100 miliona evra opredeljeno za podršku startap kompanijama i malim i srednjim preduzećima kroz fond FAST, dok će dodatnih 35,3 miliona evra kroz inicijativu BraveTech EU podržati razvoj naprednih tehnologija za potrebe ukrajinskih oružanih snaga.

Ovaj sveobuhvatni program, koji pokriva period 2026–2027. godine, postavlja temelj za dugoročnu konkurentnost evropske odbrane i potvrđuje da Brisel više ne posmatra bezbednost samo kao političko, već kao prvenstveno industrijsko i tehnološko pitanje.

Autor: S.M.