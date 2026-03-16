Evropska unija potvrdila 450 miliona evra pomoći: Brisel ostaje uz narod Bliskog istoka

Dok se globalna politička slika menja, a veliki donatori postepeno povlače iz kriznih područja, Evropska komisija je donela odluku o dodeli masovnog paketa humanitarne pomoći u iznosu od 450 miliona evra.

Ova sredstva, planirana za 2026. godinu, namenjena su Palestini, Libanu, Siriji, Jordanu i Egiptu, zemljama u kojima je humanitarno pravo trenutno pod neviđenim pritiskom.

Najveći deo sredstava, ukupno 210 miliona evra, usmeren je ka Siriji. Više od godinu dana nakon dramatičnih promena i pada Asadovog režima u decembru 2024. godine, zemlja se i dalje bori sa dubokim ožiljcima. Čak 16,5 miliona ljudi zahteva hitnu pomoć, a poseban izazov predstavljaju milioni povratnika koji se suočavaju sa uništenom infrastrukturom i potpunim odsustvom izvora prihoda. Pomoć EU biće fokusirana na hranu, zdravstvenu zaštitu i obrazovanje dece koja su godinama van školskih klupa.

Situacija u Palestini ostaje jedan od prioriteta, sa izdvojenih 124 miliona evra. Pomoć dolazi u kritičnom trenutku za više od tri miliona ljudi u Gazi i na okupiranoj Zapadnoj obali. U Gazi, gde se civilno stanovništvo suočava sa hroničnom neuhranjenošću i sistematskim preprekama u dopremanju pomoći, ova sredstva će omogućiti rad partnerima na terenu koji operišu u gotovo nemogućim uslovima.

Poseban fokus stavljen je na Liban, gde je izdvojeno 100 miliona evra usled najnovije eskalacije. Nakon izraelskih vazdušnih napada u martu 2026. godine, koji su doveli do masovnog raseljavanja više od 800.000 ljudi, humanitarna situacija je postala akutna. Evropska unija je već aktivirala vazdušni most za hitnu dostavu lekova i skloništa porodicama koje su ostale bez ičega.

Solidarnost je pokazana i prema susednim zemljama koje decenijama nose teret izbegličkih kriza. Jordanu je namenjeno 15,5 miliona evra za održavanje osnovnih usluga u izbegličkim kampovima, dok će Egipat dobiti 8 miliona evra. Sredstva za Egipat su prvenstveno usmerena na obrazovanje dece izbeglica iz Sudana i Gaze, kao i na regionalne programe pripremljenosti za prirodne katastrofe.

Povodom ove odluke, komesarka za ravnopravnost i upravljanje krizama Hadža Labib poslala je snažnu poruku svetskoj javnosti. Istakla je da u ratom razorenom regionu Evropska unija istupa dok se drugi povlače, potvrđujući status najvećeg preostalog donatora u najtežim svetskim krizama. Prema njenim rečima, Evropa će nastaviti da brani međunarodno humanitarno pravo i pruža pomoć onima koji proživljavaju najmračnije trenutke svojih života, sve dok to bude potrebno.

